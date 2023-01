Claudia Martínez, de 'LIDLT', recuerda sus inicios en la televisión: "Mi padre me dio la idea porque era joven y estaba soltera"

Claudia Martínez se ha convertido en una de las protagonistas más relevantes de la quinta edición de La isla de las tentaciones tras su relación con Javier Redondo.

Aunque esta no ha sido la primera vez de la influencer en Telecinco. Hace seis años se dio a conocer en Mujeres y hombres y viceversa y ha sido a través de un vídeo en su perfil de TikTok donde ha querido recordar sus primeros momentos en la televisión.

"Tenía 18 años y estaba en una agencia de modelos cuando me llamaron para un programa, que no era Mujeres y hombres, y dije que no, pero mi padre me dio la idea de presentarme al casting porque era joven y estaba soltera", explica.

El mismo día que mandó la solicitud, la llamaron para comunicarle que estaba seleccionada y que tenía que viajar a Madrid porque entraba en el programa al día siguiente. "Yo era pequeñita y nunca había viajado sola, no sabía muy bien si hacerlo o no", comenta.

Pero Claudia no desaprovechó la oportunidad y decidió embarcarse en la aventura, aunque con algunas condiciones: "Antes de coger el tren les dije que tenía que ver quién iba a ir de tronista porque, sino me gustaba, no iba a ir a hacer el tonto".

Y, aunque se lo enseñaron, decidió posponer su entrada unas semanas, ya que "quería entrar sola" y no en "un grupo con otras 20 chicas más". Además de por esto, la catalana reconoce que tuvo que retrasar una semana más su entrada porque le habían quitado una muela del juicio y "tenía la cara como un hámster".

Tras participar en el trono de Yera como pretendienta, del cual acabó expulsada por el joven tras un supuesto encuentro con Suso Álvarez, meses más tarde regresó al programa como tronista.