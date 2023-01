El Govern admite que el cuarto cinturón es el gran escollo para el acuerdo de Presupuestos

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que el acuerdo de Presupuestos con el PSC está bloqueado solo por un punto, el referente a la construcción definitiva de la B-40 en el Vallès, también denominada cuarto cinturón. Plaja ha criticado la actitud de "todo o nada" de los socialistas, y ha manifestado que "no se entiende que aquellos que decían que se podía cerrar un acuerdo en un fin de semana, ahora bloquean la negociación por un solo punto".

La portavoz del Gobierno ha admitido que "hay cosas que está haciendo el PSC estos últimos días que cuesta de entender", en referencia a la parálisis que se está dando en la negociación. Sin embargo, Plaja asegura que "seguiremos negociando, y creemos que, si hay voluntad, se acabará cerrando.

No obstante, a parte de la voluntad, las posiciones no coinciden. En el inicio de la rueda de prensa, la portavoz del Govern se ha referido a la necesidad de que las medidas para "luchar contra el cambio climático" estén presentes en toda la acción del Govern, y que así tenía que ser también en la confección del Presupuesto. En ese momento, ha remarcado que hay proyectos que años de retraso por la "paralisis inversora del Gobierno" y que antes podían parecer interesantes pero ahora desde el ejecutivo se cree que ahora ya no lo son "si no se adaptan a las nuevas circunstancias del cambio climático". En este punto entra el cuarto cinturón, ya que, como manifestó ayer el conseller de Territorio, Juli Fernández, el Govern apuesta por conexiones ferroviarias, y no por carretera.

La portavoz del Govern ha calificado indirectamente el proyecto de cuarto cinturón de "anticuado y desfasado", pero también ha manifestado la intención del ejecutivo de seguir negociando para que un solo punto no sea un escollo insalvable para tener Presupuestos.

A pesar de que hace tres semanas que el Govern considera inminente la firma del acuerdo, y de no entender porque se está demorando, no están aún en el punto de llevar las Cuentas a la aprobación del Consell sin un pacto firmado.

Por otro lado, aunque pueda parecer que la cesión a las pretensiones del PSC puedan chocar con el acuerdo que se firmó con En comú Podem, Patrícia Plaja ha asegurado que "todos los acuerdos a los que se lleguen serán compatibles con los puntos firmados con los Comunes".