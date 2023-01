Chanel confirma que no actuará en el Benidorm Fest 2023: "Es el momento de los artistas que están compitiendo"

Ante el inminente estreno del Benidorm Fest 2023, que emitirá su primera semifinal el 31 de enero, los 18 artistas que participarán están ultimando las puestas en escena con las que presentarán sus canciones. Sin embargo, aunque se pudiera pensar que Chanel es otra de las cantantes que está preparándose para actuar allí, ella misma confirmó que no será así.

La ganadora de la primera edición y representante de España en Eurovisión 2022 anunció este lunes en el espacio de Twitter La eurosala que no va "a actuar en el Benidorm Fest" de este año.

"Creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Desde mi posición, mi forma de respetar eso es esa", declaró en esta charla. "Voy a ir a apoyar, obviamente, voy a estar nerviosísima y voy a estar entregando el trofeo, pasándolo como la corona de las mises, pero es el momento de ellos".

También defendió que esto lo hacía desde el amor y el respeto al programa y a sus compañeros de esta temporada, pues Blas Cantó, representante de 2021, tampoco actuó en su edición.

Por otro lado, opinó que, de momento, no repetiría como representante de Eurovisión: "Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir 'de esta agua no beberé', porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo".

"Ha sido una experiencia irrepetible porque, al ser la primera vez, es algo tan mágico que no va a volver a suceder así", defendió la artista hispano-cubana. "No digo que no, porque estoy con un sabor de boca superguay, pero me parecería egoísta volver".

Su primer disco

Chanel Terrero, que, además de SloMo lanzó Toke, también se pronunció sobre su primer álbum y pidió paciencia: "Estoy currando con gente increíble. A la par que me estoy encontrando a mí, estoy aprendiendo porque nunca antes había estado tanto tiempo en un estudio".

"Tengo una canción favorita del álbum que no sé si va a ser single. Se llama Tiffany, la canción es increíble. Tiene bastante que ver con lo que he hecho hasta ahora", declaró la cantante.