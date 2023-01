Sánchez se vuelve a citar con Feijóo en el Senado la última semana de enero

Nuevo cara a cara a la vista entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. El Gobierno presenta este martes dos peticiones de comparecencia para que Pedro Sánchez acuda al Congreso de los Diputados la próxima semana y al Senado, la siguiente, para explicar las resoluciones del Consejo Europeo de enero y para enfrentarse a Alberto Núñez Feijóo, con quien volverá a confrontar en la Cámara Alta.

"Nos gusta mucho debatir, sobre todo en el Senado", ha dicho con sorna esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de anunciar ambas peticiones de comparecencia a la entrada del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y protagonizado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La mano derecha del presidente en el Consejo de Ministros ha asegurado que ambos discursos ocurrirán "en todo caso" antes del 31 de enero. Cabe recordar que antes de esa fecha, el Ejecutivo debería convalidar el último decreto aprobado en diciembre que busca paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania.

Las medidas incluidas en dicho real decreto serán objeto de debate en ambas ocasiones. "Explicaremos todas las medidas que estamos llevando a cabo para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania", ha asegurado Bolaños, que también ha contado que se dará cuenta "del liderazgo europeo" de Sánchez "en materia energética y social", así como "todo" lo que el Gobierno "tiene por delante" a lo largo de este año. Asimismo, la idea del Ejecutivo es "confrontar" con el Partido Popular y testar "si hay alguna idea de avance que no sea derogar todos los avances del Ejecutivo".

Hasta ahora, el Senado ha acogido cinco debates entre el presidente y el líder de la oposición, que tomó posesión como senador el pasado mes de mayo tras alcanzar la presidencia del Partido Popular- en sustitución de Pablo Casado. El último se produjo el pasado 21 de diciembre, en un momento de máxima crispación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a raíz de la crisis institucional con el Tribunal Constitucional (TC), que centró buena parte del enfrentamiento entre ambos dirigentes.

Sánchez recriminó al líder popular el comportamiento de su partido con la reforma del Poder Judicial. "Lleva usted nueve meses en la política nacional, y lo que ha conseguido es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del partido de Feijóo, enmudecer a las Cortes Generales", afirmó. Feijóo, por su parte, le reclamó volver al "constitucionalismo" y la convocatoria de nuevas elecciones: "Quien cuestiona la legitimidad del Constitucional es usted. Su Gobierno va de incendio en incendio, está en llamas, pero no se puede reducir a cenizas la arquitectura institucional de España, que nos ha costado 40 años fortalecer (...) Recapacite, convoque elecciones. Puede usted volver a la Constitución y estoy ahí para ello. El señor Pedro Sánchez de 2019 no votaría al señor Pedro Sánchez de 2022, no lo votaría", dijo.