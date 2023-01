Miguel Lago llega a 'Y ahora Sonsoles' vestido "de frío": "Para un plató no lo termino de ver"

Miguel Lago ha vuelto a llamar la atención por su llamativa vestimenta. Y es que el colaborador de Y ahora Sonsoles, quien suele llevar outfits que destacan, ha aparecido este lunes con una vestimenta curiosa para "combatir el frío" que no ha pasado desapercibida en plató.

Y es que la ola de frío no ha pasado desapercibida para el colaborador. "Miguel Lago no sé de qué viene hoy", ha señalado Sonsoles Ónega al presentar al humorista. "De frío", ha respondido bien orgulloso el cómico. Acto seguido, se ha levantado y ha dejado ver su vestimenta, formada principalmente por un poncho.

"Cristo ya nació en Palacagüina", ha cantado Lago ante los aplausos del público. "Me parece horroroso. Me gusta para la montaña, pero para un plató no lo termino de ver", se ha sincerado la presentadora.

"Ya habíamos pasado del chándal y de esos zapatos...", le ha señalado Ónega. "¿Sabes que me lo dicen, cuando voy en chándal por la calle?", ha contado, entonces, el cómico. "Así me gusta, que todo el mundo me haga caso", ha mostrado orgullosa la presentadora.