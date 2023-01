Después de varios años en parrilla, Todo es mentira ha rememorado este lunes precisamente un programa de 2019. Ni los colaboradores de entonces ni los presentadores han reaccionado bien a su propio cambio físico en tan solo tres años.

"Virginia, te envidio porque eres una persona que lleva solo un año trabajando aquí y tu mente aún no está destruida como la mía. Tu mente aún es fértil", le ha señalado Castelo a su compañera, adelantándose a las imágenes. Y es que, a raíz de una nueva noticia sobre que el PSOE creará un comité para desmentir los bulos, han acudido a hemeroteca.

Con un efecto de ensoñación del humorista, el espacio de Cuatro ha mostrado las imágenes en las que se comentaba ya en el programa ese fact check del gobierno. Además, el vídeo rescatado dejaba ver, en primer lugar, a un Risto Mejide totalmente distinto, principalmente por el pelo y la barba larga.

"¿Quiénes son esos?", ha preguntado una Marta Flich desesperada al verse en 2019. "Estamos deformados", ha bromeado el presentador. "Eso es de la primera temporada. ¿Y sabéis lo único que no ha cambiado? Este traje asqueroso, que no me lo cambian mis jefes", ha reivindicado Castelo en clave de humor.