Pese al cambio de semana, la sesión 53 de Shakira con Bizarrap sigue estando en el punto de mira. Este fin de semana, Shakira celebraba una fiesta en su casa, precisamente con su música. Y Belén Esteban ha aprovechado su presencia en Sálvame para enfrentarse a Kiko Matamoros por la discrepancia de opiniones.

Este lunes era el primer programa de la colaboradora tras el estreno del hit, y no se ha callado tras las palabras de Matamoros: "Miley Cyrus ha sacado una canción que es infinitamente más bonita y elegante". La tertuliana le ha recordado que la americana también ha usado guiños a la infidelidad de su marido.

La de San Blas ha desglosado su opinión: "Claro que Clara Chía no tiene la culpa, porque a quien hay que pedir responsabilidad es a él". No obstante, ha añadido: "Espero que no se moleste, pero yo he visto programas de Kiko cuando lo de Makoke en los que quería matar al tío".

"Ojalá hubiera sido yo cantante, hubiera sacado varias canciones", ha defendido Belén Esteban. Por este mismo lado, sus compañeros la han incitado a que indicara el número de hits que habría hecho, a lo que la colaboradora ha contestado que 14. "Sesión 14 con Bizarrap", ha bromeado Adela González. "Si Shakira ha conseguido los 100 millones en tiempo récord, imaginaos la Esteban", ha indicado la presentadora.

"¿Cómo puedes defender que deje a una chica de 22 años a la altura del betún?", le ha cuestionado el tertuliano. "Dice claramente que es como él", ha justificado la de San Blas. Además, ha dejado claro que "aquí ha ganado dinero, Shakira, Bizarrap, la marca de relojes, la de coches y hasta Piqué".