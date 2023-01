La generación inmadura sin nietos

Cierran la guardería de mi hijo, una escuela infantil con 60 años de historia. ¿El motivo? Solo hay dos bebés en el primer curso, una muestra de la caída en picado de la natalidad en España (160.000 nacimientos en el primer semestre del 2022, la segunda peor cifra de la UE). Y es que formar una familia está a la cola de las prioridades de los menores de 45 años. Un 73% antepone viajar, 65% prosperar en el trabajo y el 50% estudiar. Son datos del XII barómetro de las familias de España que también dice que el 80% ve más dificultades para tener hijos que generaciones anteriores.

Fácil nunca ha sido, que aquí si no había guerra tocaba dictadura o los parados del 93. Sí eran generaciones menos universitarias, de ahí que ahora se pidan mejores trabajos, aunque esos no han cambiado tanto y las necesidades sí. Hoy se aspira a una vida exitosa digna de Instagram, con menos responsabilidad gracias a la falsa creencia de que se es joven mucho tiempo. De ahí querer seguir estudiando pasados los 40 en lugar de ver que ya se tiene una carrera, aunque no te llegue para ir a Egipto.

Vamos a dejar un mundo en el que sobrarán puestos de trabajo como ahora plazas en colegios

A mí me suena a que somos una generación inmadura, y lo digo yo que escribí Treinteenagers, un libro idealizando vivir con pocas ataduras porque aún me quedaba casi todo por hacer. Ahora soy un cuarentón converso que reconoce que a los treinta y tantos has tomado algunas decisiones sin vuelta atrás y que para montar una familia se va tarde. Somos una generación a la que le va a tocar cuidar hijos pequeños y padres mayores a la vez, que no va a compartir muchos años con sus nietos porque para cuando lleguen estamos con el tacataca. Igual al final vivimos cien años, pero pinta que nuestros hijos se van a quedar sin padres antes que ninguna otra generación. Y todo porque romantizamos más petarlo en el trabajo y cenar un Glovo viendo una serie aspiracional que tener un puesto normalito con tiempo para ir a por los niños al cole como nuestros padres.

No digo que tener hijos sea la única manera de ser feliz, para nada, pero es que el 62% manifiesta deseos de descendencia aunque a los 45 no esté entre sus prioridades. Lo bueno es que quizás lo está en las de nuestros hijos. Vamos a dejar un mundo en el que sobrarán puestos de trabajo como ahora plazas en colegios, así que no deberían tardar en tener hijos. Eso contaría que el problema era la inestabilidad y no que nuestra generación es tan individualista como manda el capitalismo que abraza la izquierda, que los que decimos que montar familias debería ser una prioridad política somos rojipardos como Ana Iris Simón.

Camus dijo que cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. Ya no llegamos a mantener el objetivo de ver crecer nietos, pero a nuestros hijos sí podemos contarles que a los 45 las prioridades, sean hijos, viajar o lo que te venga en gana, tienen que estar ordenadas. Y deberían verlo así el 100% de los encuestados.