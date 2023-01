La tristeza que Lisa Marie Presley arrastraba desde el fallecimiento de su hijo: "Nunca se recuperó, le rompió el alma y el corazón"

Lisa Marie Presley murió el pasado 12 de enero tras sufrir dos paros cardiacos, tan solo un par de días después de acudir a la gala de Globos de Oro con Austin Butler.

Tras su pérdida, han sido fuentes cercanas a la hija de Elvis Presley, quienes han asegurado que la cantante ya estaba "muerta en vida" debido al suicidio de su hijo Benjamin en 2020.

"Nadie entendió cómo la muerte de Ben realmente afectó a Lisa. Cuando miró a su hijo, vio a su padre de muchas maneras. Ella nunca se recuperó. Le rompió el alma y el corazón", aseguró la persona allegada al Daily Mirror.

Haciendo referencia a este comunicado, la cantante compartió días antes de morir un fragmento de un artículo que redactó para People el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo.

"El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida. No lo 'superas', no 'sigues adelante'. Ya lucho y me golpeo incansable y crónicamente, culpándome a mí misma todos los días", alegó en sus declaraciones.