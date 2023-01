Los accidentes laborales mortales aumentaron más de un 18% en los primeros once meses de 2022, que se saldaron con 770 fallecidos

Entre enero y noviembre de 2022 fallecieron en España 770 trabajadores en accidentes laborales mortales, según los datos provisionales adelantados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra supone un incremento del 18,64% en el número de víctimas mortales con respecto al mismo periodo de 221 y supera ya el total de fallecidos en accidentes laborales en todo 2019.

Este incremento fue más notado en los accidentes en jornada laboral que en los siniestros de camino o de vuelta del lugar de trabajo, los denominados accidentes in itinere. De acuerdo con el avance del Ministerio, en los primeros once meses de 2022 fallecieron 634 trabajadores durante su jornada laboral, lo que supone 103 víctimas más y un incremento del 19,4% respecto al mismo periodo de 2021, y 136 lo hicieron en accidentes in itinere, un 15,3% más que los 118 de 2021. En ambos casos se superan las cifras de 2019, cuando en todo el año fallecieron 561 trabajadores en accidentes en jornada laboral y 160 en accidentes in itinere.

De los 770 trabajadores fallecidos en accidentes laborales en los primeros once meses de 2022, el 19% eran asalariados y el 15,2% autónomos, un total de 694 y 76 respectivamente. Entre las principales causas mortales se encuentran los infartos y los derrames cerebrales, los accidentes de tráfico y los atrapamientos y amputaciones, así como las caídas y las colisiones contra objetos en movimiento.

Por su parte, los accidentes con baja laboral aumentaron un 10,8% en comparación con los primeros once meses de 2021, registrándose un total de 584.583 siniestros, según los datos provisionales del Ministerio. De ese total, el 87,57% se produjo en el propio centro de trabajo (511.940, un 11,6% más que el año anterior), mientras que el 12,42% ocurrió en el trayecto de casa al trabajo o viceversa. Estos últimos accidentes in itinere aumentaron un 5,8% respecto a 2021, hasta los 72.643 siniestros. No obstante, las cifras de momento son mejores que las de 2019, cuando se registraron, en todo el año, 562.756 accidentes en jornada de trabajo y 87.846 in itinere.

También los accidentes graves en jornada se incrementaron un 3,2% en los primeros once meses de 2022 hasta sumar un total de 3.533 y los siniestros in itinere de carácter grave repuntaron un 5,7%, con un total de 836 accidentes. En los doce meses de 2019 se registraron 4.332 accidentes graves.

Se disparan los accidentes en sanidad

Por sectores, aquellos en los que se registraron entre enero y noviembre de 2022 mayores incrementos en cuanto a número de accidentes en jornada de trabajo fueron en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con un aumento del 53,2% en comparación al mismo periodo del año anterior. Por su parte, en la hostelería y en las industrias extractivas el incremento fue del 38,8% y el 12,8% respectivamente. El sector de la agricultura y la ganadería fue el único en el que se redujo el número de accidentes de trabajo, con un descenso del 4,6% respecto a los primeros once meses de 2021.

Según el avance del Ministerio, en valores absolutos la industria manufacturera fue la actividad que sumó entre enero y noviembre de 2022 el mayor número de accidentes con baja en jornada laboral, con un total de 85.726 siniestros, un 5% más que en los once primeros meses de 2021. Le sigue la construcción y las actividades sanitarias, con 75.976 y 65.561 accidentes respectivamente e incrementos del 4,2% y el 53,2%.