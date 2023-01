Challenger británicos, Leclerc franceses, los Leopard alemanes... así son los tanques que Ucrania necesita para hacer frente a Putin

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el Reino Unido se ha situado a la vanguardia de los países europeos como principal suministrador de ayuda financiera y militar al Gobierno de Volodímir Zelenski. En el último ejemplo, este domingo se conoció el envío de tanques, cañones y también helicópteros. Estos últimos serán los Apache, de fabricación estadounidense, y en concreto cuatro unidades del último modelo.

Ese anuncio se conoce después de que este sábado el primer ministro británico, Rishi Sunak, asegurase a Zelenksi que el Reino Unido proveerá a Ucrania de 14 tanques Challenger 2. Rusia ya se ha apresurado a decir que esos tanque "arderán" en Ucrania y no podrán influir en el curso de la "operación militar especial" rusa.

Cómo es el Challenger 2

El Challenger 2 (que en inglés significa "el retador") es un carro de combate británico fabricado por la empresa Alvis Vickers, en actualidad parte de BAE Systems Land and Armaments. Está en servicio desde 1998 en el Ejército de Reino Unido y se espera mantenerlo hasta 2035 y ha participado en misiones en Bosnia, Kosovo e Irak.

Se le considera uno de los carros de combate más blindados. La torreta y el casco están protegidas por un blindaje Chobham de segunda generación (también conocido como Dorcherster) y los detalles continúan clasificados. En caso de necesidad, se puede equipar al vehículo de blindaje reactivo.

El Challenger 2 está equipado con un cañón L30A1 de 120 mm, hecho con acero ESR de gran dureza. Puede llevar 49 proyectiles de los tipos HESH (alto explosivo), APFSDS (de uranio empobrecido) o de humo. Cada lado de la torreta dispone de cinco lanzagranadas de humo L8.

Características del Challenger 2

Peso: 62,5 toneladas

Longitud: 11,50 m

Anchura: 3,5 m (4,2 m con armadura especial)

Altura: 2,5 m

Velocidad máxima: 59 km/h

Autonomía: 450 km

Blindaje: Chobham de segunda generación (también conocido como Dorcherster)

Armamento: Cañón L30A1 de 120 mm de ánima rayada con 52 proyectiles, L94A1 EX-34 coaxial de 7,62 mm, ametralladora de cúpula L37A2 de 7,62 mm

Tripulación: 4 personas

Los Leopard a escena... ¿o no?

Pero Ucrania quiere más tanques. Y ahí es donde los generales de Kiev se acuerdan por enésima vez de los Leopard 2. Polonia se ha ofrecido a suministrar una compañía de estos tanques al Ejército ucraniano. En la televisión polaca, Zelenski ha agradecido el envío, pero ha advertido de que "Polonia no puede asumir por sí misma todo el suministro de armamento".

Ya no sólo es que Varsovia no puede ser el principal suministrador de Ucrania sino que en el caso de los Leopard 2 tiene las manos ligeramente atadas. El caso no es nuevo y ya le pasó a España. El Gobierno de Pedro Sánchez los ofreció hace meses, pero el silencio alemán hizo que se pospusiera el "trato".

Leopard 2. ARCHIVO

Los Leopard son de fabricación alemana y las ventas de armas por parte de este país contienen una cláusula especial por la que su Ejecutivo se reserva el derecho de aprobar o rechazar el envío del material a terceros países. Precisamente, por ésta y otras razones acaba de dimitir la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrech.

Ella ha protagonizado parte del debate público sobre el envío de tanques a Ucrania. La semana pasada declaró que actualmente no está a debate el suministro de carros de combate Leopard 2 por parte de Alemania, aunque en términos generales señaló que el enfoque correcto consiste en "no excluir nada".

Finlandia también se han ofrecido a enviar tanques Leopard 2 a Kiev. Su Gobierno ha aclarado que lo harán si Europa lo aprueba.

El mejor tanque europeo

El Leopard 2 es el mejor tanque de Europa y prueba de ello es que está previsto que sirva a las Fuerzas Armadas de Alemania hasta 2030. Hay fabricadas unas 2.000 unidades, repartidas por los arsenales de Alemania y otros 12 países, la mayoría europeos.

Este carro de combate entró en servicio en el Ejército alemán en 1979, reemplazando al Leopard 1. Su versión más moderna (la A7+) está al nivel de los mejores y más avanzados tanques de combate del mundo.

Características del Leopard 2A4

Peso: 55 toneladas

Longitud: 7,7 metros

Anchura: 3,74 metros

Altura: 2,64 metros

Velocidad máxima: 68 km/h

Autonomía: 500 kilómetros

Blindaje: 800 mm de grosor máximo, la torre con blindaje de titanio/tungsteno y sistema de supresión de fuego y explosiones

Armamento: un cañón Rheinmetall 120 milímetros L/44 y dos ametralladoras de calibre 7,62 milímetros

Tripulación: 4 personas

Además de Alemania, otros doce países europeos cuentan con los Leopard 2, entre ellos España. Entró en combate por primera vez en Kosovo con el Ejército Alemán, además de emplearse en Afganistán con la ISAF danesas y canadienses, y por el Ejército de Turquía en la Guerra Civil Siria.

Y los Leclerc franceses

Hay un tercer tanque que podría entrar en juego en la guerra de Ucrania. Es el Lecrec francés. La web Politico informaba recientemente de que el Gobierno de Macron estaba valorando el posible envío de estos carros de combate a Ucrania.

Tanque Leclerc. WIKIPEDIA/7th Army Training Command

El Leclerc es el tanque de guerra principal del ejército francés, construido por el consorcio público de armamento Nexter. Entró en producción en 1991, y en servicio activo en Francia en 1992. El ejército francés tiene un total de 406 unidades. Además, lo posee Emiratos Árabes Unidos (388 tanques).

Características del Leclerc