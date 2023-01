Mañueco desautoriza a Vox con el plan contra el aborto, no obligará a los médicos "a nada" y carga contra Sánchez por "usar a las mujeres"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha desautorizado este lunes a su vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, al incidir en que el protocolo con medidas contra el aborto anunciado el pasado jueves "no obligará a nada", ni a los médicos ni a las mujeres embarazadas. En una declaración institucional convocada para aclarar toda la polémica surgida a raíz de las medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad de esta comunidad, Mañueco también ha acusado al Ejecutivo central de "usar a las mujeres" para "hacer oposición a la Junta".

Responde así al revuelo que ha generado el protocolo anunciado el pasado jueves por García-Gallardo para instar a los médicos de la comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, de contemplar una ecografía 4D (con imagen en movimiento) y de recibir asistencia psicológica. La declaración de Mañueco llega, además, apenas horas después de que su vicepresidente, de Vox, señalase que las medidas eran "obligatorias" para los profesionales sanitarios, en contra de lo que ha precisado el presidente de la Junta.

Así, Mañueco ha sostenido que no se va a actualizar ningún protocolo, sino que se van a impulsar una serie de medidas que "mejoran y modernizan las prestaciones" para mujeres embarazadas. "No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a alas embarazadas a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición", ha subrayado Mañueco.

El presidente de la Junta ha reconocido también que "el orden de estos factores" -esto es, que sean los médicos los que propongan escuchar el latido del feto y que no sea una petición que surja de la mujer que está pensando en abortar- "puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres". Por ello, ha sostenido, su gobierno "ni las va a promover ni amparar".

Mientras tanto, y pese a que supuestamente estas medidas empiezan a aplicarse desde este mismo lunes, no hay por ahora ninguna publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), y el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que está dispuesto a llevar la medida al Tribunal Constitucional (TC), según ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Por ahora no se han concretado las medidas en ningún documento oficial, más allá de la nota de prensa publicada por la Consejería de Sanidad el propio jueves. En ella, se informa de que el protocolo nace "fruto del acuerdo de gobierno" entre el PP y Vox, y que contempla la puesta en marcha de "iniciativas dirigidas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre".

Medidas que García-Gallardo calificó como "provida" ante el "drama social" que considera que supone el aborto y para que las mujeres puedan tomar decisiones "mucho más conscientes".