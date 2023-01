Samanta Villar denuncia la censura que sufrió en el programa '21 días fumando porros'

Samanta Villar ha desvelado la censura que sufrió al hacer el programa 21 días fumando porros, una de las entregas más recordadas del formato que la lanzó a la popularidad en Cuatro.

Ha sido durante su intervención en La fábrica, el programa de Gabriel Rufián, que ha tenido a la periodista como invitada. En él, la colaboradora Marta Delcor preguntó a Samanta en qué programa de todos los que ha hecho es en el que más se ha reído.

"21 días fumando porros", respondió la presentadora sin pensárselo. Una respuesta que provocó las risas de Rufián y Delcor. "Lo entiendes, ¿no?", agregó Samanta, quien quiso comentar algo que no pudo "contar en su momento y es importante".

"En 21 días fumando porros tuvimos que sacar todas las escenas donde yo me reía. No se pudieron emitir porque hay un problema, y es que los medios de comunicación, y en particular la televisión, está muy preocupada por que la puedan acusar de apología del consumo de drogas", denunció, en unas declaraciones que se pueden ver en el vídeo a partir del minutos 12.

Así que, tal y como destacó Villar con tono serio, "todo lo que estaba asociado a diversión se tuvo que eliminar".

Además, recordó que, "con posterioridad", ella propuso "hacer un programa sobre la ayahuasca". "Con la experiencia del de los porros, dije: 'solo voy a hacer el de la ayahuasca si puedo contar todo lo que pasa'. Entonces ya no lo hicimos", rememoró.