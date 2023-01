Marta Orriols publica 'La possibilitat de dir-ne casa', su tercera novela

Marta Orriols vuelve a las librerías con la novela 'La possibilitat de dir-ne casa' (Proa). La autora del gran éxito 'Aprendre a parlar amb les plantes' (Periscopi, 2018) escribe en su nuevo libro sobre una corresponsal en Oriente Medio que necesita parar y volver a casa después de 20 años. A partir de aquí, se adentra en reflexiones sobre el sentido profundo de lo que entendemos como casa y sobre cómo el paso de los años y la distancia pueden distorsionarlo.

Orriols dice que la escritura de su tercera novela ha sido especial, con un extra de documentación para acercarse a la realidad de los corresponsales, una tarea en la que le ha ayudado Txell Feixas, embajadora de Orriols en Beirut y una figura que la inspiró desde el principio.

'La possibilitat de dir-ne casa' arranca con el regreso a Barcelona de una corresponsal después de casi 20 años en el extranjero, concretamente en Beirut. Quiere coger distancia de la región, un poco cansada de cómo se ejerce el periodismo y encontrándose en un momento vital que pide un parón. Pero el regreso no es fácil, ya que el espacio familiar que recordaba está lógicamente transformado.

La protagonista tendrá diversas revelaciones relacionadas con sus vínculos emocionales con padres, hermana y una expareja, cosas que lo mejor reharán su itinerario vital y le harán ver que también ella necesita pertenecer a un lugar y a unas personas.

Txell Feixas, inspiración y ayuda

¿Pero, cuál es este lugar y quienes estas personas? " Casa no es donde has nacido, sino donde sientes que puedes ser tú misma", responde Marta Orriols. La escritora avanza que la novela no es tan solo un viaje de regreso, o si más no, no el único. "Siempre me ha fascinado la figura de los corresponsales, y en concreto, el libro surgió después de fijarme en Txell Feixas y pensar en qué debía hacer y pensar en cuando dejaba el micro".

Inspirada por la su figura, Orriols comenzó a documentarse y también contactó por si la podía ayudar en este proceso, lo que la ahora ex-corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio hizo con creces, según explica.

Pero esta no es una novela sobre Txell Feixas. La figura de una corresponsal como ella es un vehículo narrativo a través del cual "crece" el trasfondo de la novela, de nuevo, la idea de qué es casa. Ahora bien, la autora reconoce que debido a su gusto por la literatura como "calco de la vida", tener este referente la ha ayudado muchísimo. Curiosamente, dice, con Feixas descubrió después que hay muchas impresiones de su protagonista que "se parecen bastante a la persona que había imaginado viéndola por televisión".

Orriols dice que se lo ha pasado muy bien escribiéndola, superado el bloqueo creativo que –confiesa- sufrió en 2020 cuando estalló la crisis del coronavirus. Por otra parte, la autora ha dicho que el cambio de sello (de Periscopi a Proa) responde a una decisión "personal" y que está muy ilusionada.