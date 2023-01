Chelsea Handler creyó, durante 40 años, que el sol y la luna eran lo mismo: "Cuando el sol se ponía, volvía a aparecer como la luna"

La actriz de comedia y escritora estadounidense Chelsea Handler acudió al programa presentado por Jimmy Fallon The tonight show para hablar de su próxima etapa en los Critics Choice Awards. Durante la emisión, la intérprete reveló que fue a sus 40 años cuando se dio cuenta de que la sol y la luna no eran lo mismo.

Chelsea recordó que se encontraba montada en un elefante durante un safari por África cuando su hermana y acompañante, Simone Handler-Hutchinson, señaló el sol y la luna y le dijo: "Chelsea, Chelsea mira hacia arriba. No es frecuente que puedas ver el sol y la luna al mismo tiempo".

"Espera, pero siempre están juntos", contestó la autora de Uganda be kidding me. La hermana de la actriz no daba crédito a lo que había escuchado y, al darse la vuelta, le respondió: "¿Qué dijiste?".

La escritora acababa de darse cuenta de su metedura de pata y no sabía qué hacer. "'Oh, cállate, cállate'", fueron sus palabras en ese momento. "Sabía que lo que dije estaba mal", admitió.

"Honestamente, asumí que cuando el sol se ponía, volvía a aparecer como la luna", explicó Handler. La actriz se quedó atónita cuando supo que había contestado mal a su hermana, sin embargo era lo que había creído durante 40 años. "Estaba como, '¿No es eso lo que está pasando?', concluyó.

El conductor del programa, Jimmy Fallon, bromeó con la anécdota de Chelsea y comentó que se trataba de un simple "cambio de vestuario".