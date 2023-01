Plácido Domingo, un secreto a voces fue el programa que emitió este domingo Salvados, una entrega en la que Gonzo habló con algunas de las mujeres que denunciaron haber sufrido acoso por parte del tenor español. Además, también mostraron grabaciones de algunas compañeras, como una entrevista de Montserrat Caballé en 1982 en la que contaba el motivo por el que el cantante de ópera no quería actuar con ella.

El programa de Gonzo contó con Patricia Wulf, quien fue la primera en dar su nombre junto a su testimonio, Luz del Alba Rubio, otras de las compañeras que denunció haber sufrido acoso, y otro testimonio de una mujer española que quiso permanecer en el anonimato para no correr "el riesgo de que las declaraciones que pueda hacer tengan consecuencias" que la impidan trabajar.

El presentador también viajó a Estados Unidos, no solo para hablar con algunas víctimas, sino para entrevistar a Debra Katz, abogada de las mujeres que han denunciado a Plácido Domingo por acoso.

Salvados también recuperó grabaciones de otras compañeras, como Ainhoa Arteta, que en una entrevista en 2019 con El País mostró su apoyo al tenor y opinó que era uno de los hombres "más respetuosos y caballerosos" que había conocido en la lírica.

Montserrat Caballé: "Yo entiendo que a Plácido Domingo le guste cantar con gente joven, bonita y delgada."



Pero también mostró las declaraciones de Montserrat Caballé, la famosa cantante de lírica fallecida en 2018, en una entrevista de 1982 con Mercedes Milá. La periodista le preguntó por los rumores de enemistad con el tenor, algo que negó.

"Por mi parte ninguna. Sé que él no quiere cantar conmigo, se lo ha dicho a la dirección de Madrid y de la Ópera de Londres", respondió. "La razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad los directivos de las grandes casas de Ópera, es por mis kilos y por mi edad. Yo comprendo que a Plácido le guste cantar con gente joven, bonita y delgada".