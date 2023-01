Desvelan que a Kim Kardashian nunca le gustó la nueva esposa de Kanye West

La vida de Kanye West ha dado un giro (otro más) hace muy poco tiempo: sin previo aviso, sin que nadie de manera pública conociese en absoluto sus intenciones, ni siquiera que estaba saliendo con alguien, el rapero se ha casado. Ha sido, por supuesto, en secreto y, por ahora, de forma no oficial. Pero la novia, Bianca Censori, no es un nombre ajeno para Kim Kardashian, la anterior esposa del músico. De hecho, no le gustaba nada.

Ella seguramente sea de las personas a las que menos le ha sorprendido la noticia. No solo por lo acostumbrada que ha de estar a que Kanye se salga del tiesto de vez en cuando, sino porque la susodicha Censori fue un nombre que no paró de escuchar mientras aún estaba casada con el padre de sus cuatro hijos: es una de las encargadas del diseño arquitectónico dentro de Yeezy, la empresa del autor de Gold Digger o Good morning.

Ha sido una fuente cercana a la empresaria y fundadora de la marca Skims la que ha hablado con el portal norteamericano Page Six sobre la animadversión y el desprecio que la más mediática de las Kardashian ha sentido siempre hacia Censori incluso antes de que estos comenzasen a salir. "Kim la detesta", ha dicho sin pelos en la lengua el informante, que no descarta que la influencer sospechase de los acercamientos entre ambos.

Según ha agregado la fuente, dentro de Yeezy era de sobra sabido que Censori no gustaba nada a la esposa del jefe, ya que siempre que escuchaba hablar de ella era porque se estaba involucrando más y más en las decisiones de la compañía que, en teoría, a ella no le atañían.

"Y ella [Bianca] es guapa. A Kim no le gustan las chicas guapas", ha continuado, haciendo hincapié en que se refiere a cuando estas se acercaban mucho a su entonces marido.

Asimismo, después de la exclusiva de TMZ y de la alianza que ya luce el rapero, desde el Daily Mail han dado a conocer que la luna de miel de la pareja, que tuvo lugar la semana pasada a pesar de que su matrimonio no es válido por ahora, fue en el resort Amangiri en el Gran Círculo de Parques y Monumentos Nacionales que hay en el estado de Utah.