El tío de Kate Middleton ataca al príncipe Harry: "Se ha pasado de la raya"

No sería descabellado afirmar que cuando dice que no le han sentado nada bien las memorias del príncipe Harry, tituladas en España En la sombra [Spare, en el original], no solo está hablando de sí mismo sino también por boca de su familia. Nos referimos a Gary Goldsmith, el hermano menor de Carole Middleton, madre de Kate Middleton, quien no ha tenido reparos en atacar lo que considera un desprecio que ha hecho el marido de Meghan Markle a la familia real británica.

Para Goldsmith, quien ha hablado con el Daily Mail, el hermano del príncipe heredero Guillermo no ha querido poner en evidencia a toda La Firma, sino que "ha lanzado este misil de precisión contra su propio padre, su propio hermano y contra su sobrina". De hecho, esta ha sido una de las principales quejas: que no habla losuficiente de otros personajes polémicos de la casa real como el príncipe Felipe o el príncipe Andrés.

"Se ha quitado la careta que llevaba y se ha retratado a sí mismo como un verdadero hipócrita, afirmando sin cesar que supuestamente han violado su privacidad y que a su vez va revelando por ahí conversaciones confidenciales sobre asuntos muy personales que involucran a toda su familia", ha explicado Gary, que no cree que Buckingham Palace vaya a pasar por alto todo lo que ha dicho Harry.

"Él ha estado ganándose a los medios de comunicación, ha concedido entrevistas para impulsar las ventas de su libro y los va despreciando por una supuesta intrusión en su vida", ha continuado el tío de la princesa de Gales, quien añade sin referencia alguna que "pocas personas se han creído el libro de un malhumorado Harry".

"Al escribirlo, me temo, se ha pasado de la raya. ¿Si su familia lo va a perdonar algún día? Lo dudo", ha opinado sobre la discusión que en teoría tuvieron su sobrina y Meghan Markle el día de la boda de los duques de Sussex por el vestuario de los niños que hacían de pajes y damas de honor.

"Si te digo la verdad, no me creo esa versión de los hechos. Kate se vale por sí misma, es ingeniosa y extremadamente capaz, y tiene el apoyo de su hermana menor Pippa y su madre, mi hermana mayor Carole, quien dirige su propio negocio con mucho éxito, y ha enseñado a sus hijas a lidiar con los problemas con calma y sin ponerse histéricas", ha puntualizado.

"La Kate que yo conozco tan bien", ha dicho Goldsmith, "jamás habría causado un escándalo como ese. [Kate Middleton] No es ni una drama queen ni polémica, como sugiere el libro. Y nunca le metería presión a una novia. Hay que pensar que ella misma conoce a la perfección todas esas tensiones que surgen cuando te casas con la familia real".

Esta no es la primera vez que Goldsmith sale en defensa de su sobrina ni de la monarquía: ya lo hizo, por ejemplo, tras la entrevista de los Sussex a Oprah Winfrey.