Érase una vez una joven que empezó a dibujar desde pequeña y que pintó para su futuro una vida en la danza. Un sueño que se truncó y del que apareció un álter ego, que dio en llamar El Niño Lord.Cah. Un muchacho que se quedó atrapado dentro mientras empezaba a crecer como una forma de enfrentar el mundo, los espejismos y las ideas que parecen inmutables y se van desmoronando con el tiempo. Un otro yo que apareció sin tenerlo previsto, después de que un amigo le desafiara a escribirle una letra para un tema de rap. Una vocación que nunca se planteó, a pesar de que su hermana gemela se dedica a la música. Y empezó a escribir nuevos textos para musicar después… hasta cerrar un disco que está a punto de ver la luz.

Un álbum que presenta con una canción, Macabra, que se lanza tan pronto como este jueves por la noche en todas las plataformas y estrena este miércoles en exclusiva 20minutos. Un tema que mezcla esa ilusión infantil con la dureza del día a día. "De esa brecha nace Macabra. De ese sentir, esa superación, que le da sentido a todo. Porque la basura y las gominolas son necesarias las dos. Y en cada fábula, hay oscuridad y hay luz. Y un puntito de humor", relata la autora.

Es solo el primer episodio de un cuento entero, que se compone de nueve capítulos en forma de canciones y que llevará el título de Viejas Verdes. Aún tardará en ver la luz, porque quiere presentarlo poco a poco, que cale entre los oyentes, y compartir tres o cuatro canciones antes de su publicación definitiva. Un álbum que tardó poco en escribir… pero dos años en materializar. "Me costó dar con gente que supiera interpretar y vestir qué quería contar. Por suerte, encontré a Manuel, del grupo Sherry Fino, que lo ha producido y lo ha captado muy bien", explica.

Y ¿por qué viejas verdes? Porque en sus temas, los protagonistas son los antagonistas, aquellos hombres y mujeres que denomina verdes no solo por la lujuria, sino también por la envidia y el rechazo. "Para mí, son figuras que tienen un trauma, un trasfondo de dolor que cubren como pueden. Y mi intención es hacer como con el Joker: dar a conocer cuando les dan palos, para que luego no nos dé tanta cosa cuando vemos que clavan un cuchillo", cuenta El Niño Lord.Cah. Entre los temas, por ejemplo, se encuentra El rito de las 13 chinas, en el que Caperucita es en realidad el lobo.

El Niño Lord.Cah, en la redacción de 20minutos, donde improvisó parte de su single de presentación. JOSÉ GONZÁLEZ

Los textos, además, están revestidos por una coctelera de estilos que mezcla, en sus propias palabras, el folclore y el rap y que, por estética y actitud, engloba también el punk. "Son los ingredientes del puchero", resume la artista, que ha dirigido y producido ella misma sus dos primeros videoclips -incluido el vestuario- y que se ha encargado, como buena dibujante, de la portada y todo el arte gráfico del disco. "Me lo hago todo yo porque sé lo que quiero mostrar. Y me cuesta menos que explicarle a otra persona qué quiero transmitir", dice con bastante modestia.

De hecho, a pesar de la ilusión que denotan sus palabras y que muestra en sus ojos cuando habla de este nuevo apartado en su vida, no quiere vivir del cuento, pero sí vivir en este, su cuento. Y se tira al vacío musical sin ápice de expectativas. Solo con una: conseguir llegar a, al menos, una persona: "Le dediqué mi vida a la danza y cuando se quebró ese sueño me di cuenta de que no tenía que seguir por esos patrones de enseñarlo a todo el mundo. Ahora me da igual que sea solo una persona a la que llegue a emocionar o a conmover. Ya he conocido al fracaso, lo que venga es 'regalao'", suelta, con espontaneidad.

A sus 32 años, esta madrileña, con profunda vinculación con la Granada paterna, ha abierto otra vía para compartir su imaginación, que de pequeña reflejaba en dibujos que llegaban a asustar a la familia -"les faltaban brazos, y lo interpretaban como una mutilación, pero yo lo que quería transmitir es que tenían una mochila, un trauma, y reflejaba mucha energía en sus rostros", deja claro- y que ahora comparte vía canciones, con unas letras duras sobre bases luminosas, en las que da pinceladas de "crudeza, impulsos, entornos rurales y de barrio".

De momento, tiene claro el presente. Para más adelante lo único que sabe seguro es que, de una forma u otra, se convertirá en una de esas 'viejas verdes' que retrata en su presentación musical. "Yo creo que soy un viejo verde desde que soy pequeña. Entendiendo vieja verde como alguien que vive en paz con sus demonios y disfruta de sus perturbaciones en vez de esconderlas o avergonzarse. Y estoy convencida de que muchos de mis amigos o amigas también serán viejas verdes en unos años", predice.

Y colorín, colorado, este cuento, el de El Niño Lord.Cah, no ha hecho nada más que empezar.