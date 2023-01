PSOE y PP inician la precampaña con reproches mutuos por sus socios

El PSOE y el Partido Popular han dado ya por iniciada la precampaña electoral, que este año se alargará casi hasta la infinidad. Los españoles están llamados a votar en mayo para las municipales y las autonómicas y, a final de año, en las generales. Y los dos principales partidos afrontan la contienda reprochándose mutuamente los compañeros de viaje que traen consigo. De hecho, este sábado ambos ya pusieron en marcha actos con sus respectivos líderes, Pedro Sánchez, que habló en Sevilla, y Alberto Núñez Feijóo, que lo hizo en Zaragoza.

En Ferraz, cuartel general de los socialistas, se han conjurado para que en las próximas semanas se hable de economía. Es su idea principal: presumir de que España creció más de un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022 —por encima de las previsiones del propio Gobierno—; tiene la menor inflación (un 5,7%) de la eurozona, mantiene datos de empleo no vistos desde hace 15 años y evitará la recesión en 2023, a diferencia de economías tan robustas como la alemana. Eso sí, los socialistas no dejarán pasar la oportunidad de agitar el miedo a Vox.

En este sentido, esta semana ya se han hecho varias referencias a las exigencias del partido de Santiago Abascal para dificultar el aborto en Castilla y León. Este mismo domingo el Gobierno realizó un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y advirtió de su disposición a más acciones legales.

Y el sábado, en la capital andaluza, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, incidió en los derechos de las mujeres y lanzó un aviso a la oposición tras dicha polémica. El líder socialista avisó de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar y criticó que el PP siga el camino "que le marca" Vox. Por supuesto, Sánchez sacó también pecho de su gestión de Gobierno ante la pandemia de Covid-19, la guerra de Ucrania o la erupción del volcán de La Palma. "España se ha mantenido a flote", dijo Sánchez, que destacó que durante su mandato "se ha aumentado el empleo, conquistado derechos" y primado la "convivencia frente a la confrontación".

Ante un 2023 "plagado de procesos electorales", Sánchez planteó a los españoles una decisión acerca de qué modelo de país quieren: "¿Un país en el que se suba el Salario Mínimo Interprofesional o en el que se congele como pasó en el pasado? ¿Un país dónde se revaloricen las pensiones conforme al IPC o que suban un 0,25 como ocurrió en el pasado? ¿Un país donde prime la convivencia o prime la confrontación territorial como ocurrió en el pasado?".

Feijóo y la 'guerra cultural'

En cuanto al PP, hablar solo de economía también fue un anhelo de cara a este año electoral. Más concretamente, de su líder, Alberto Núñez Feijóo, pero poco duró esa promesa, puesto que los populares se han abonado a la denominada 'guerra cultural' y a criticar los pactos de los socialistas con los independentistas catalanes y vascos. Cierto es que la formación conservadora critica los datos del paro —por duplicar la tasa de la eurozona o por el número de contratos fijos discontinuos— y los de inflación —señalan la subyacente, que supera el 7%—, pero el PP planteará estos comicios como un plebiscito contra Pedro Sánchez, aunque el nombre del presidente no aparecerá en ninguna de las papeletas.

En este sentido, Núñez Feijóo, en el acto de presentación de los candidatos autonómicos del partido, hizo un llamamiento al cambio en las elecciones autonómicas y municipales y también en las generales: "Cualquier voto a los candidatos del sanchismo" supone "apuntalar a Sánchez", advirtió el presidente del PP.

Respecto a posibles pactos, Feijóo llamó a los suyos a vencer e insistió en que no quiere liderar "ningún bloque de partidos" sino gobernar a la mayoría. "Salimos a ganar, no a especular con el resultado", dijo. El candidato del PP hizo hincapié en criticar las reformas de delitos acometidas por el Gobierno, en el contexto de lo que calificó como "asalto a las instituciones". En concreto, se refirió a la reforma de la malversación. Feijóo acusó a Sánchez de estar "muy preocupado por las cosas del poder y muy poco con las cosas del comer" para criticar su rapidez a la hora de saltarse los procedimientos del Congreso o legislar "al dictado" de sus socios y no para rebajar el IVA a los alimentos básicos, reducir el IRPF o extender la bonificación de los combustibles a los autónomos.