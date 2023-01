Marta Riesco pide perdón a Olga Moreno por sacar a su hija en las redes: "Siento mucho el daño que te pude hacer"

Hace unas semanas, Olga Moreno estalló contra la familia de Antonio David Flores por la exposición de la hija de ambos, Lola, en redes sociales. Durante la celebración del décimo cumpleaños de la niña, miembros del clan, sobre todo Marta Riesco y Rocío Flores, novia e hija mayor del extertuliano, respectivamente, publicaron numerosos vídeos y fotos en los que aparecía la hija de la sevillana.

Había sido la periodista, quien organizó la fiesta en un reconocido restaurante de Madrid, la que ahora, días después, ha roto su silencio. En declaraciones a Fiesta, la reportera ha entonado el mea culpa, aunque con algún que otro matiz en forma de explicación de lo ocurrido aquel día de celebración.

"En ningún caso fue mi intención hacer daño a nadie con estas historias de Instagram. Tampoco hubo retribución económica", expresó la redactora, que argumentó que todo se trataba de colaboraciones con los locales de la fiesta.

"En cuanto vi que había causado un daño a su mamá, automáticamente eliminé la publicación (donde salía la pequeña). Olga Moreno, siento muchísimo el daño que te pude hacer mostrando estos vídeos. Mi única pretensión era que la niña disfrutara. No quiero hacer daño a nadie de la familia, solo que seamos felices", dijo, arrancando los aplausos del plató.

Eso sí, Marta también trasladó un mensaje para la ex de su novio: "Lo que pasó fue que no pensé que iba a suponer un problema. Fui la primera sorprendida. Igual digo que, igual que pido disculpas, si en algún momento vuelvo a hacer algo mal, me encantaría que se comunicase conmigo de forma privada".