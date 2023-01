La nueva líder política de Ciudadanos, Patricia Guasp, avisó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que tiene una "mala noticia" para ellos, que los principios de su partido "ni se venden ni se compran" y que está "orgulloso" de sus "valores".

Así lo indicó Guasp durante el discurso de clausura de la VI asamblea general de Ciudadanos, donde aclaró que su partido es el que "nunca ha agachado la cabeza" y el que siempre ha elegido "dar un paso al frente". En este sentido, apuntó que tiene una "buena noticia": "Vamos a darle la vuelta al partido porque hay que darle la vuelta a España".

En su primer discurso como portavoz política de Ciudadanos, Guasp defendió que Ciudadanos es el único que ofrece una "alternativa de progreso" frente a un PP y un PSOE "definidos como conservadores" del 'statu quo' que "tan lesivo" resulta a las clases medias, que incide en la "precariedad", en la "erosión de las instituciones" y del "desempleo", entre otras cuestiones.

"No penséis que estamos condenados a esto los españoles, que no tenemos otra alternativa. Hay una salida y se llama liberalismo, hay una salida y se llama Ciudadanos", destacó. Según Guasp, esto "ya no va de derechas o izquierdas", va de "mejorar la vida de los ciudadanos y defender la igualdad y la libertad de todo".

Confrontamiento

Durante el segundo día de la asamblea, que contó con más de 500 asistentes, Guasp afeó el "destrozo" que está "acometiendo" el Gobierno en los últimos años y garantizó que desde el "liberalismo confrontaremos con un socialismo agotado y una izquierda desquiciada" que "ha abandonado su idea fundamental de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".

Según la opinión de la nueva líder de Ciudadanos, la izquierda "lo ha apostado todo a las políticas de identidad" y "no queda nada de lo que algún día fue". Sobre los nacionalismos que "envenenan la democracia" aseguró que, si de su partido depende, nunca podrán "decidir nada que afecte al conjunto de los españoles".

Dirigiéndose a Podemos, Guasp aclaró que el progreso "no tiene nada que ver" con "usar el Ministerio de Igualdad para reírse de las rebajas de condenas a violadores mientras tenemos un drama como es el de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas", haciendo alusión a las bromas sobre las consecuencias de la 'Ley del solo sí es sí' de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.

En relación a Vox, Guasp afirmó que su partido confrontará con "una derecha iliberal, identitaria, ultra y populista, que añora un país que nunca existió". "Esa otra derecha reaccionaria como su espejo en la izquierda, que solo ofrece demagogia, pasado y nostalgia", agregó.

Críticas al PP

También subrayó que combatirá contra "una derecha conservadora a la que el reformismo le produce un rechazo patológico y cuya máxima ambición es heredar el poder, volver al 'statu quo' de hace 10 años y perpetuar una concepción de España anclada en el pasado". "Los falsos liberales no pueden desmontar a los falsos progresistas", agregó.

A su vez, explicó que España tiene un Gobierno "nefasto", pero tiene también una oposición "negligente, incapaz de plantear una alternativa ilusionante". "Un PP ensimismado, pasmado muchas veces, que más que querer cambiar un país lo que pretende es estar en una sala de espera a ver cuándo le toca gobernar", denunció.

"¿Para qué quiere gobernar el PP, para hacer lo mismo que hizo Rajoy en 2010, no reformar absolutamente nada y subir los impuestos a todas las familias de este país, para eso la mayoría absoluta?", preguntó.

Guasp hizo estas declaraciones ante la presencia del vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Pedro Rollán, quien aceptó la invitación que Ciudadanos envió a este partido para acudir a la celebración de la VI asamblea general que tuvo lugar este fin de semana en el Palacete de los Duques de Pastrana.

"Nuevo Ciudadanos"



"En este partido lo importante es el proyecto, no los sillones", destacó Guasp en su intervención, quien dio la bienvenida al "nuevo Ciudadanos", un partido "renovado", que "no agacha la cabeza" y que "no pide perdón por tener convicciones firmes, series e innegociables" ni por creer que España merece "un mejor futuro” para “nuestros hijos".

Un partido, continuó, que apuesta por el municipalismo, de hecho su Comité Ejecutivo cuenta con tres alcaldes, por seguir siendo "la mejor delegación española en el Parlamento Europeo y el mejor Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados". "Tenemos un gran reto por delante", agregó.

Además, enfatizó que Ciudadanos hoy "deja de mirar atrás", y solo mira "hacia adelante" y pidió a los asistentes a esta asamblea que se sientan "orgullosos" del proyecto y al decir "a quién votáis o dónde militáis". "Siempre he querido un país mejor y sé que solo con Ciudadanos lo vamos a conseguir", concluyó.

Despedida Arrimadas



Asimismo, Guasp dio las gracias a la ya exlíder de Ciudadanos Inés Arrimadas por su "generosidad" y por entender "el momento por el que está pasando el partido", lo que representa un "gesto más" de "enorme valentía" en su cuenta. Arrimadas se mostró muy emocionada ante estas palabras y los asistentes rompieron en aplausos y se pusieron en pie.

Al respecto, matizó que "no es ninguna despedida" porque está "convencida" de que van a seguir trabajando "juntas" en esta nueva etapa, Arrimadas desde la Portavocía del Congreso de los Diputados, desempeñando ese "gran papel que todos te reconocemos y defendiendo un proyecto que compartimos".

Sobre el cambio de la tipografía del nombre del logotipo del partido y el añadido del color verde al fondo, Guasp comentó que lo que más le interesa de esta imagen "renovada" es "todo lo que no cambia" y es que "no cambia nuestro nombre" porque "nosotros estamos orgullosos de las siglas de Ciudadanos".