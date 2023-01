Collboni insta a Aragonès a escoger entre el "progreso" que plantea el PSC o el "procés" independentista de Junts

El alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha instado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a escoger entre el "progreso" que, según dice, plantea el PSC o pactar los presupuestos con Junts para continuar con el "procés" independentista. Tras el encuentro del sábado por la tarde entre Aragonès y el líder del PSC, Salvador Illa, que acabó sin acuerdo, Collboni ha constatado que las posiciones están "alejadas", pero ha garantizado que los socialistas no se levantarán de la mesa.

Sobre el Aeropuerto del Prat, Collboni ha replicado al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, que hable del futuro de la infraestructura sin hablar de ampliación. "Buscar subterfugios o huir no es útil y la gente no lo entendería", ha añadido.

"Apuesta por infraestructuras que Cataluña necesita o continúa con la hoja de ruta independentista que hasta ahora han defendido ERC y Junts" (Jaume Collboni, alcaldable del PSC al Ayuntamiento de Barcelona)

Collboni ha defendido que los tres grandes proyectos que el PSC ha puesto sobre la mesa de negociación de los presupuestos (ampliación del Prat, Hard Rock, y cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa) suponen "progreso" para Cataluña, ya que son infraestructuras que, según ha dicho, durante los años del 'procés' han quedado paradas.

Collboni ha presentado la negociación de los presupuestos como una dicotomía entre PSC y Junts. "Apuesta por infraestructuras que Cataluña necesita o continúa con la hoja de ruta independentista que hasta ahora han defendido ERC y Junts", ha insistido dirigiéndose al president de la Generalitat.

Collboni ha reclamado claridad en la posición del Govern de ERC sobre las tres infraestructuras. "Hablar del Aeropuerto sin hablar de ampliación no se entiende. Queremos claridad, ideas claras. ¿Estamos por la ampliación o no? ¿Estamos por el Hard Rock o no estamos? ¿Estamos por el cuarto cinturón o no? Queremos claridad y coraje político y sobre todo romper lazos con la lógica del 'procés' independentista", ha resumido.

Preguntado por la encuesta de 'La Vanguardia' que sitúa al alcaldable de Junts, Xavier Trias, en primera posición de la carrera electoral, Collboni ha respondido teniendo en cuenta las diferentes encuestas que se han publicado en los dos últimos meses, también en 'El Periódico' y en el 'Ara'. En todas ellas, según ha señalado, la tendencia es que la opinión pública quiere "abrir una nueva etapa" y que haya un cambio. Y ha afirmado que en todas las encuestas el PSC sube "de manera significativa".