Matan a su perro porque unos cazadores lo confundieron con un coyote

Una familia de Pennsylvania, Estados Unidos, está de luto por la muerte de Hunter, su perro cruce de malamute, de 8 años de edad, que murió por los disparos de un cazador que supuestamente lo confundió con un coyote.

Tal y como denunció en Facebook Jennifer Heller, la dueña de Hunter, este y otro perro de la familia salieron de casa collares y arneses reflectantes, y su marido, Chris, los llevó de paseo a un "sendero muy común cerca de nuestra casa".

Mientras estaba por la zona, Chris desató a Hunter pero lo mantuvo cerca, y finalmente se encontró con un grupo de cazadores. Después de enterarse de que había una extensión de la temporada de caza, Chris fue a ponerle la correa a su perro, pero le dispararon antes de que pudiera alcanzarlo.

Jennifer dice que su esposo gritó pidiendo ayuda y cargaron a Hunter en una camioneta y condujeron a toda prisa para llevarlo a un veterinario, pero murió antes de que pudieran llegar siquiera a la autopista. Ahora, Jennifer y su marido están pidiendo a las autoridades que revoquen los permisos de caza del tirador.

El jefe de policía regional de Northern Berks, James Keizer, le dijo al medio TMZ que el perro no estaba bajo el control del dueño y que los cazadores le dispararon porque pensaron que era un coyote, y agregó que debería haber estado atado. Él dice que no hubo arrestos y no se presentaron cargos.

Un representante de la Comisión de Caza declaró al mismo medio que los cazadores cumplieron plenamente con las leyes de caza de Pennsylvania, y que el perro simplemente recibió un disparo por error.

La familia ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar dinero para contratar a un abogado, de modo que puedan presentar una demanda contra las partes, ya que creen que no se han asumido responsabilidades.