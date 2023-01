El grave error sobre higiene que cometen muchos bares y restaurantes: "No seáis tan marranos"

Mario Sánchez Rosagro es un tecnólogo alimentario y divulgador científico que en sus redes sociales ha puesto el acento sobre una práctica bastante común en bares y restaurantes en España y que es todo un atentado contra la higiene, según él mismo dice.

"Mucho cuidado con las paneras, con las cestas de mimbre de los bares y restaurantes donde se pone el pan. Es un foco de microorganismos increíble", explica el divulgador en un vídeo.

"Colocar el pan directamente en estas cestas de mimbre es un auténtico riesgo y un atentado contra la seguridad alimentaria", dice Sánchez Rosagro, que admite que hace poco una experiencia así en un restaurante le puso "muy nervioso".

El divulgador cree que esta práctica "no tiene ningún sentido" y que "es de ser muy marrano".

❌ Esto es una marranada🥖



Uno de los peores fallos de seguridad alimentaria que cometen bares y restaurantes🫣 pic.twitter.com/rFc6o2QlgR — Mario Sánchez Rosagro (@SefiFood) January 11, 2023

Sánchez Rosagro explica que el peligro radica en que la cesta del pan "es un utensilio que va pasando de mano en mano, de mesa en mesa y que va tocando muchísima gente".

"Es un nido propicio, ideal para el crecimiento de microorganismos patógenos", dice, porque "se quedan migas, restos, suciedad, marranería absoluta". Además, la solución es bien fácil.

"De verdad que no cuesta trabajo poner una servilleta, algo que proteja al pan del contacto directo con ese mimbre que luego no se limpia bien", dice. "No seáis marranos y aplicad bien las medidas de higiene y seguridad alimentaria", concluyó el divulgador.