Tu horóscopo diario: domingo 15 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 15 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Quizás te sientas un poco solo, incluso algo melancólico. Tal vez tengas razón para ello o tal vez no, pero en medio de este buen momento que estás viviendo hoy, sin embargo, no te sentirás demasiado bien. Es posible que esto no lo noten ni siquiera tus seres queridos o aquellos que te rodeen, pero solo es algo pasajero.

Tauro

Eres constante y perseverante hasta el final y, sin embargo, hoy te sentirás prisionero de una realidad, o de toda una serie de circunstancias, con las que no te sientes nada feliz. Te gustaría mandarlo todo a la porra, romper tus ataduras y sentirte libre para volar, pero precisamente el camino para ello es lo que vives ahora.

Géminis

Fuerte impulso a la acción y la actividad, es un día ideal para salir, relacionarte, incluso hacer algún pequeño viaje, buscar nuevos ambientes y nuevas gentes. Estarás lleno de energía y ganas de hacer cosas, pero afortunadamente lo vas a canalizar bien aunque habrá riesgo de algunas tensiones con los seres queridos.

Cáncer

Te amenaza un pequeño desengaño en el amor, una ilusión que finalmente podría darte un disgusto. Es el momento de juntar los sueños con la realidad y quizás no salgas bien parado de ese examen, pero si algo no ha de salir bien es mejor que ocurra ahora, cuando estaba empezando, que cuando esté en plena intensidad.

Leo

A pesar de todos los defectos que podrías tener, también es cierto que tienes un gran corazón y una capacidad de amar mayor que la de muchas otras personas. Hoy mismo te darás cuenta de ello porque una persona a la que aprecias te va a decepcionar y, sin embargo, tú sabrás entender sus motivos y llegarás a perdonarla

Virgo

En algunos momentos del día de hoy te sentirás muy feliz o al fin conseguirás olvidarte de todos los problemas que te agobian y te impiden disfrutar de las cosas buenas de la vida. Quizás busques la soledad o aislarte de aquellas cosas o personas que te hacen sentirte agobiado, pero necesitarás encontrarte contigo mismo.

Libra

Siempre sabes, mejor que nadie, contemporizar, buscar la concordia y el punto de encuentro cediendo si fuese preciso de tus derechos. Pero también hay algunos momentos, como te va a suceder hoy, en los que ya no podrás más y no te quedará más remedio que sacar los pies del tiesto, pase lo que pase. Un día conflictivo.

Escorpio

Por una u otra razón hoy te toca evaluar tus sueños e ilusiones con la realidad. Estás en un buen momento y de momento los caminos están despejados y, sin embargo, hoy te entrarán dudas, tendrás la sensación de que todo podría cambiar de repente, de que tus conquistas quizás no son todo lo firmes o sólidas que desearías.

Sagitario

No siempre las cosas salen como desearíamos, a veces damos lo mejor de nosotros mismos y, sin embargo, nos contestan con una coz o un desprecio. Una cosa parecida te va a suceder hoy con tu pareja o una de las personas que más quieres, pero no la culpes porque está pasando un mal momento, pero no te lo había contado.

Capricornio

Tienes una capacidad casi ilimitada de sufrir por amor, de darlo todo por la persona que amas o por tu familia, y quizás hoy necesites poner en marcha esa capacidad. Sabes mejor que nadie sufrir por aquellos que más quieres, darlo todo sin esperar nada o casi nada. Hoy tienes que sembrar para poder recoger en el futuro.

Acuario

Ten cuidado porque te ronda el peligro de sufrir algún engaño o estafa. Tienes una capacidad mejor que nadie para darlo todo por aquellos que más quieres y ayudar a quienes más lo necesitan, pero hoy debes andarte con ojo o de lo contrario se pueden aprovechar de tu bondad, sobre todo debes estar alerta si te piden dinero.

Piscis

Eres bueno y generoso por naturaleza, pero hoy te conviene mantener a buen recaudo tus finanzas y bienes materiales. Es un día muy propicio para que pudieras sufrir algún engaño o estafa, y si alguno de tus seres más queridos te pidiera dinero hay muchas posibilidades de que quizás luego no te lo pueda devolver. Cuidado.