Cristina Pedroche, "triste" con Atresmedia al ser rechazada como presentadora de un programa

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de Atresmedia y de haber presentado por noveno año las Campanadas, la trayectoria profesional de Cristina Pedroche no estaría pasando por su mejor momento, tal y como ha revelado la propia presentadora en un post de Instagram, donde ha mostrado su desilusión tras haber sido rechazada para presentar un nuevo proyecto en la cadena.

Según ha explicado la colaboradora de Zapeando en la red social, este viernes recibió la respuesta negativa de un casting que había hecho tiempo atrás. "Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí", ha contado.

En su opinión, el casting le había salido "muy bien" y consideraba que "podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto", cuyo nombre no ha revelado.

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. "¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento", ha revelado.

La presentadora ha reconocido que, "lógicamente, esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida", y ha tratado de mantenerse optimista al respecto. "Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto", ha dicho.

En este sentido, ha bromeado que "mínimo un año más" podrá esperar, y ha revelado sus próximos proyectos empresariales junto a su marido: "Mientras tanto, voy a trabajar en mis restaurantes y hoy me voy a ir al concierto de Camela con mi familia a bailar todo lo que pueda", ha desvelado.

Pedroche ha concluido transformando la frustración por no haber sido elegida para presentar un nuevo proyecto en un mensaje de ánimo: "¡Seguimos!".