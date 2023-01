Yolanda Díaz y Ada Colau exhiben su alianza con un baño de masas mientras Podemos e IU inician por su lado la carrera a las generales

Aún no está decidido cuál será momento en el que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE tendrán que sentarse a negociar una eventual candidatura conjunta para las próximas elecciones generales. Pero, inevitablemente, ese momento está cada vez más cerca, y todas las formaciones dejaron claras este sábado las posiciones que ocuparán en esa mesa. Sumar, Podemos e IU celebraron este sábado actos políticos, pero lo hicieron todos por separado, en una muestra de que cada organización ha iniciado ya su propia precampaña a la espera de una confluencia sobre la que aún hay más dudas que certezas.

El evento principal fue el de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que estuvo en Barcelona junto a toda la plana mayor de Catalunya en Comú, encabezada por la alcaldesa Ada Colau en un auditorio que llenaron hasta la bandera más de 2.000 personas, mientras otros cientos se quedaban en la calle. Pero, de forma simultánea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, presentaba en Madrid la primera propuesta del programa electoral morado, una renta mínima de entre 700 y 1.400 euros. Y mientras todo eso pasaba, la dirección de IU se reunía para pedir públicamente a Díaz que celebre primarias y que reúna una "mesa de organizaciones políticas" con "representación de todas las organizaciones que quieran participar en el proceso de Sumar.

La estampa es un reflejo bastante fiel del momento actual en el que se encuentra la izquierda a la izquierda del PSOE: mientras Díaz deshoja la margarita sobre su candidatura, los comunes le muestran su apoyo inquebrantable y, por su parte, Podemos ha empezado a dar pasos por su cuenta sin dejar de reclamar a la vicepresidenta que acelere los tiempos y anuncie ya su candidatura a las generales para empezar a negociar el peso de cada actor en el nuevo proyecto. Este sábado se unió IU a esa reclamación, aunque fuentes de la dirección federal del partido insisten en que en ningún momento buscan presionar a Díaz, con quien IU mantiene una relación excelente -a diferencia de Podemos-, sino únicamente marcar su posición ante el año electoral que se avecina.

Que los comunes son, hoy por hoy, el aliado más próximo de la vicepresidenta en su proyecto ha quedado más que demostrado esta semana. El jueves el ministro de Universidades, Joan Subirats, la acompañó en un acto en Madrid en el que Díaz desgranó algunas de las primeras líneas programáticas de Sumar. Y este sábado toda la cúpula de los comunes estuvo arropándola: Colau, en el escenario, y dirigentes de primera línea como Jaume Asens, Ernest Urtasun, Gerardo Pisarello, Jéssica Albiach, Aina Vidal o Joan Mena, entre el público.

Frente a esta destacadísima presencia de los comunes, por parte de Podemos al evento asistió Conchi Abellán, secretaria general en Cataluña, donde la formación morada es muy minoritaria. La dirección estatal se dio cita en Madrid, donde Belarra presentó la ayuda de entre 700 y 1.400 euros que Podemos quiere que sustituya al ingreso mínimo vital en la próxima legislatura. Lo hizo acompañada de la plana mayor de Podemos, incluidas sus número dos y tres, Irene Montero y Lilith Verstrynge, así como el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

IU mueve ficha

Belarra no hizo ninguna referencia a la situación interna en el seno de la izquierda, ni tampoco se refirió en ningún momento a Díaz: la posición de Podemos, en cualquier caso, está clara desde hace meses, y su pretensión de seguir siendo la fuerza mayoritaria a la izquierda del PSOE, incluso aunque acabe pactando con Sumar, sigue vigente. La novedad es que este sábado fue IU, que durante los últimos meses ha mantenido con Díaz una actitud mucho más conciliadora que Podemos, quien se pronunció a favor de puesta en marcha de una negociación entre partidos y organizaciones comandada por la vicepresidenta.

Fue el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el encargado de fijar públicamente la posición de la federación durante su discurso de apertura de la reunión que mantuvo este sábado la Coordinadora Federal, su máximo órgano entre congresos. Garzón fue tajante al asegurar que "el instrumento más útil y que puede cumplir de manera más clara con los objetivos planteados [por IU] es el que se está construyendo en estos momentos y se llama Sumar". Pero también pidió a Díaz que convoque a todas las fuerzas que crean que ella es "la mejor candidata para las elecciones generales" en una "mesa de partidos".

"Tenemos que encontrarnos y debatir cómo podemos fortalecer ese proyecto y hacer que la candidatura de Yolanda pueda recobrar toda la fuerza posible para enfrentar las elecciones generales", señaló Garzón, que también pidió la celebración de unas elecciones primarias conjuntas de Sumar que "permitan a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que quieran participar sin adscripción alguna tener un mecanismo para encontrar a las mejores personas para encabezar las listas electorales".

Fuentes del entorno de la vicepresidenta aseguran que en los planes de Díaz está tanto celebrar primarias como reunirse con los partidos. La clave, no obstante, es el calendario: mientras Podemos lleva meses pidiendo a la vicepresidenta que acelere sus tiempos, ella guarda silencio y no tiene prisa, dado que las elecciones generales son en diciembre. IU, por su parte, tampoco dio este sábado fechas, y fuentes de la federación insisten en que no pretenden marcar el calendario a Díaz, con quien Garzón se ha alineado con claridad frente al partido morado.