Ainhoa Cantalapiedra versiona la canción de Shakira y Bizarrap con 39 de fiebre: "Canta clara-mente en directo"

Una semana despuésde que Ainhoa Cantalapiedra recibiese un aluvión de comentarios negativos por su forma de versionar en el programa Mediafest Night Fever el famoso Europe's living a celebration, la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo ha vuelto a estar en boca de todos este viernes atreviéndose a cantar, con 39 de fiebre, la sesión número 53 de Bizarrap con Shakira que tanto está dando que hablar en los últimos días.

La artista vasca ha reconocido que en el anterior programa había desafinado, "pero no siempre se puede hacer todo bien". A pesar de las duras críticas recibidas, Ainhoa Cantalapiedra ha dado las gracias a sus haters por los comentarios: "Puede que gracias a ellos esté aquí hoy esta noche", ha dicho.

Antes de cantar la canción de Shakira, la triunfita ha respaldado a la artista colombiana: "Yo digo sororidad entre las mujeres, para empezar, y entre las artistas. Me parece maravilloso el juego que hace de palabras, es una compositora brutal, es una mujer empoderada".

A pesar de tener 39 de fiebre, la cantante trató de ponerle "toda la buena intención" a la canción. "Hemos hecho lo que he podido", ha dicho al terminar, con un evidente ataque de tos.

Desde el propio programa han tirado de humor a la hora de rotular su actuación, y en lugar de poner las habituales frases de "voz en directo" o "voz en vivo", han optado por escribir "canta clara-mente en directo", un guiño a la canción de Shakira.

Así ha sonado el último temazo de Shakira en la voz de la gran Ainhoa Cantalapiedra, clara-mente increíble



Aunque no estaba en su mejor momento, su actuación se ganó las alabanzas del jurado del Mediafest Night Fever con su versión. "Para estar malita, lo has hecho muy bien", ha valorado Soraya Arnelas. "Que tú hayas tenido el valor de cantar una canción que lleva menos de 48 horas online me parece increíble", ha opinado, por su parte, Manu Tenorio.