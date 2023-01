Los bulos sobre la canción de Shakira y Bizarrap

La colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap ha sido todo un éxito, alcanzando más de 33 millones de reproducciones en menos de un día. Una canción que no ha dejado indiferente a nadie y sobre la que también han surgido bulos, por los que habéis preguntado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Tras la publicación del tema, hemos visto cómo la letra de la canción en sí también ha dado pie a la desinformación, concretamente, el verso "cambiaste un Rolex por un Casio". Supuestamente, la frase habría provocado que la supuesta cuenta oficial de la esta marca de relojes cambiase su biografía en Twitter para responder a la colombiana con esta frase: "Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía". Sin embargo, es un bulo: la cuenta en cuestión no es una cuenta oficial de Casio.

Perfil falso de Casio. TWITTER

El anterior no ha sido el único tuit falso. Desde una cuenta de Twitter llamada '@Casio0ficiaI' han publicado otro tuit en el que se lee "en defensa de nuestros relojes Casio, la batería dura más que la relación de Pique y Shakira". Y en otro de los tuits que circulan se puede leer: "Correas diseñadas exclusivamente para que no te pique la muñeca". Sin embargo, nuevamente se trata de cuentas que suplantan a la marca de relojes.

Otro de los contenidos que más se han compartido en redes tras el lanzamiento de la canción guarda relación con un stream de 2021 —antes del anuncio de la ruptura— de Ibai Llanos y Gerard Piqué en el que supuestamente se ve a la actual pareja del futbolista pasando de fondo. Pero es un bulo: la persona que apareció en el stream no es Clara Chía sino Anna Tormo Mampel, la digital manager de Kosmos, empresa fundada y dirigida por Piqué. Así lo ha asegurado la propia Tormo en su cuenta de Twitter: "Ya se aclaró hace un mes, pero veo que no interesa que se sepa: la persona de este vídeo soy yo", afirma.

Tuit de Piqué. TWITTER

Además, en Maldita.es hemos desmentido otros bulos. Por ejemplo, un día antes del estreno ya te hablamos del supuesto tuit de Gerard Piqué en el que decía que habría que "reaccionar en directo" a esta canción.