Tu horóscopo diario: sábado 14 de enero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 14 de enero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana va a comenzar de manera armoniosa e ilusionante para ti. Las favorables energías planetarias te impulsarán a desplegar una gran actividad e igualmente a relacionarte. Es un buen día si deseas hacer algún viaje o quizás recibir a algún ser querido que viene de lejos. La tarde será especialmente agradable.

Tauro

Si esperabas un sábado lleno de paz, armonía y descanso seguramente tendrás que esperar al siguiente porque hoy te van a surgir muchos imprevistos que finalmente te llevarán a que el día sea muy distinto a como te lo habías figurado. Debes tener paciencia y buscar el lado bueno de estos cambios, porque lo tienen.

Géminis

Los planetas indican que existe el riesgo de que la vida sentimental te dé algún disgusto en el día de hoy. El paso de Marte por tu signo puede hacerte más posesivo, celoso, airado o dominante de lo habitual. Debes esforzarte por canalizar bien tu energía volcánica o de lo contrario podrías tener conflictos o crisis con tu pareja.

Cáncer

Estarás muy cansado, o desanimado, sobre todo por la mañana, a veces incluso sin saber por qué, o simplemente por razones que solo son atribuibles al mundo emocional. Por fortuna esta situación solo te durará una parte del día, porque luego todo va a cambiar y por la tarde o al final del día desplegarás una gran actividad.

Leo

Este es uno de los signos más afortunados en el día de hoy, tal vez el que más, y es que no solo gozas de la protección de los más afortunados planetas, como Júpiter, sino que además estás en un momento en el que tienes muy claro quien eres y lo que quieres conseguir. Hoy vas a pasar un sábado la mar de interesante y feliz.

Virgo

A veces pequeños problemas o inconvenientes imprevistos pueden llegar a convertirse en un mundo para ti y causarte tales sufrimientos como si se tratara de una tragedia, y algo así podría sucederte hoy. No todo se puede planificar al milímetro, en muchos casos las cosas se descontrolan y eso no significa que lo hagas mal.

Libra

Hoy será un día de aventura o de improvisación para ti, un día que romperá claramente con la monotonía de la vida cotidiana, tanto si lo planificas de este modo como si te viene dado por el destino. Ideal para hacer cosas nuevas, conocer gente nueva, ir a un sitio nuevo o también para contactar con amigos que no ves hace mucho.

Escorpio

A lo largo del día de hoy una parte de ti se hallará lejos del trabajo y las responsabilidades del día a día, sin embargo, hay otra parte que te impedirá desconectar o te lo pondrá muy difícil, porque hay una serie de problemas o de asuntos que aún no has podido resolver. Todo está bien y no debes preocuparte, aunque te será difícil.

Sagitario

Tienes fama de ser la persona más optimista del zodiaco, la más positiva y esperanzada, sin embargo, esto no significa que no tengas bajones o no caigas a veces en depresiones. Y precisamente hoy te puede suceder esto motivado por algún disgusto que afectará a tu vida sentimental o a las relaciones con tus padres o con tus hijos.

Capricornio

Tienes fama de no tener mucha suerte, puedes llegar muy lejos o subir muy alto, pero siempre es por tu enorme capacidad de lucha, sacrificio y renuncia. Sin embargo, el Sol transita estos días por tu signo y si te va a traer algún golpe de suerte o te hará brillar entre quienes te rodean, y hoy puede sucederte alguna de estas cosas.

Acuario

Tienes una gran capacidad de sufrimiento o renuncia cuando amas de verdad. A pesar de tu carácter sociable y jovial eres una persona mucho más seria y radical de lo que aparentas, y harás lo que sea necesario para el bienestar o la felicidad de aquellos que más quieres. Una experiencia de este tipo te espera a lo largo de este día.

Piscis

Hoy tienes peligro de pagar algo de lo que tú no tienes ninguna culpa, y eso es algo que puede sucederte por azares del destino o quizás tú mismo podrías asumirlo voluntariamente para proteger o ayudar a una persona que quieres. Puede ser un día algo difícil, ya que recibirás una injusticia y quizás te toque pagar por errores de otros.