'Sálvame' lleva hasta su plató a 'Piqué' a bordo de un Twingo: "Me la suda la canción"

Este viernes, la sesión 53 de Shakira y Bizarrap sigue siendo el tema principal de los programas de televisión. No obstante, Sálvame ha conseguido que un falso Gerard Piqué llegara a su plató para hablar de las pullas que su expareja le ha dedicado en el tema.

Después de una cómica actuación de las presentadoras el martes, Josep Ferrer, disfrazado del futbolista, ha llegado a la tertulia de Telecinco por todo lo alto. Y es que, haciendo referencia a una de las frases del hit de la colombiana, el programa ha subido al imitador en un Twingo, con el que ha irrumpido en plató.

Con un balón en las manos, el cómico se ha sentado junto a los colaboradores. Con la característica voz y acento del futbolista, ha comenzado a gritar y a comentar algunas frases, caricaturizando al deportista: "Cuánta gente aquí. Me da pena, porque tenéis unos sueldos muy malos. A ver si conmigo los mejoráis".

Se ha puesto entonces a halagar a las tertulianas y a comentar con Rafa Mora su coincidencia en un reservado de una discoteca. En cuanto al tema de Shakira, ha sido claro: "Me la suda". El futbolista ha añadido que no tiene "más que decir": "Tengo un patrimonio superior a cinco o seis clubes de primera división".

"Yo no voy a hablar de nada", decía mientras "descolgaba" el teléfono. "Sé que lo he hecho mal, pero estoy en un programa en el que me pagan bien", ha bromeado. "Yo no voy a dejar de vivir mi vida, que tengo los objetivos muy claros: ser cada vez más rico", ha dicho el doble de Piqué.