La Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid es una de las áreas de gestión más complejas. Atiende a muchos grupos de población –de niños a mayores pasando por personas con discapacidad o víctimas de violencia de género– y con necesidades muy diversas. Su máxima responsable, Concepción Dancausa, defiende que el Gobierno regional pone "en el centro" a la personas y en una entrevista con 20minutos repasa algunas de las cuestiones de actualidad que le ocupan y le preocupan.

Las ayudas de 500 euros al mes a madres jóvenes cumplen un año. ¿Ha aumentado la natalidad?Todavía es muy pronto para determinar el impacto sobre el número de nacimientos, pero hemos concedido 5.700 ayudas y estamos resolviendo los expedientes en un plazo inferior a tres meses.



El umbral de edad está en 30 años, ¿se plantean subirlo en el futuro?Mi opinión es que probablemente, cuando haya pasado un tiempo, haya que revisar la medida. Pero hay que tener en cuenta que este criterio tiene una intencionalidad médica, porque un parto por encima de cierta edad tiene más complicaciones, también para los niños. Vemos como muy normal que las mujeres tengan hijos con 45 años, pero eso tiene que ser excepcional. La idea era centrarnos en el tramo de mujeres menores de 30 años porque era el que menos natalidad presenta.



Tienen dos bonificaciones fiscales del plan de natalidad pendientes de aprobar y necesitan a Vox. ¿Cree que les apoyarán?

Llevamos hablando con ellos desde el principio, hemos revisado sus enmiendas y hemos aceptado parte de ellas, así que esperamos que cumplan sus compromisos.

¿Ha subido el presupuesto de su área para ayudas sociales por la crisis económica?El año pasado lo incrementamos en cerca de un 21% y este año teníamos prevista otra subida de casi 189 millones. No disponer de unos Presupuestos nuevos nos va a complicar la vida, pero vamos a tener que priorizar para atender a la gente que lo necesita más.



La semana pasada la presidenta anunció que se iba a potenciar la atención a mayores en los domicilios. ¿En qué línea están trabajando?Las personas mayores quieren seguir viviendo en su casa. Nuestro objetivo principal es facilitar que continúen viviendo en ese entorno con los debidos apoyos y garantías de que pueden tener una vida normal.



Ultiman la teleasistencia avanzada, ¿cuándo funcionará?Sacamos a licitación la compra de más de 300.000 dispositivos de última generación y se está tramitando. Ya no es el botón rojo que se pulsa si pasa algo y alguien llama por teléfono. Es un cambio radical: hablar con un psicólogo a través de la televisión si lo necesitas, sensores que alertan si te has caído o no has abierto el frigorífico...



¿La ayuda a domicilio también se está reforzando?Sí, acabamos de incrementar un 10% el contrato, esto permitirá pasar de 500.000 horas mensuales a 575.0000 y el año que viene queremos seguir incrementando para llegar a 3.000 usuarios nuevos.

¿Vamos hacia un cambio de modelo en la atención a mayores?Sí. Con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día… Vamos a tratar de mantener a las personas en su casa el mayor tiempo posible (...) además, queremos ir hacia un modelo de residencias más pequeñas, de 25 plazas como máximo, para que la atención esté centrada en la persona.



¿Cuándo va a ser una realidad?



Llevamos trabajando meses en ello y es un cambio que se va a iniciar pronto, pero la puesta en marcha, lógicamente, se va a desarrollar en muchos años. Nuestro objetivo es ponerlo en marcha ya en la próxima legislatura.



¿Están contando con la opinión de los mayores para diseñarlo?

Sí, para nosotros es muy importante, queremos que participen en la decisión de lo que va a ser su vida, porque tiene todo el derecho a hacerlo.



Una residencia de Leganés no está pagando a los trabajadores, ¿qué está pasando?

Lo primero que hay que decir es que la Comunidad está pagando religiosamente a la empresa y ella, con ese dinero, tiene que pagar a los trabajadores. En este momento estamos trabajando con ellos y lo primero que les hemos pedido es que abonen las nóminas. Haremos todo lo posible para resolver ese tema.



Últimamente se han visto algunas quejas por la calidad de las comidas en las residencias, ¿es un problema en Madrid?

Han sido quejas puntuales, en muchos casos diría que dirigidas y que no responden a la realidad. Puedo garantizar que los menús están hechos por nutricionistas y son adecuados para la salud. No obstante, hemos puesto en marcha lo que llamamos las comisiones de menús, en las que se reúnen todos los meses los cocineros, los gestores de la residencia y los usuarios para comentar qué es lo que ha pasado el mes para mejorar.



¿Qué vigilancia se hace a las empresas que gestionan residencias?El personal de la consejería visita dos veces al año todas las residencias para hacer inspecciones. Entre enero 2020 y diciembre 2022 hemos abierto 135 expedientes y hemos impuesto 122 sanciones económicas. En 2022 se iniciaron más expedientes que los dos años anteriores porque hemos creado la Dirección General de Calidad y Evaluación y casi hemos doblado el número de inspectores en dos años, de 21 a 37.

¿Habrá este año viajes culturales de la Comunidad para mayores?La convocatoria se va a presentar este mes. Se mantiene la edad desde 55 años, como ya se hizo el año pasado, y también que el usuario pueda ir acompañado por cualquier persona.



"Las personas mayores quieren seguir viviendo en su casa y nuestro objetivo principal es facilitárselo"

Anunciaron que los jóvenes podrían recibir ayuda psicológica por Whatsapp y por videollamada, ¿cuándo será una realidad? Se está ultimando y lo vamos a poner en marcha este trimestre.



El cierre del centro de menores de Batán se esperaba para noviembre, pero no ejecutó. ¿Cuándo se materializará?Nos hemos comprometido a acoger a 30 menores no acompañados de Canarias y Ceuta, que no han llegado todavía. Mientras tengamos esa previsión no podemos cerrar el centro.



"No vamos a reducir ni vamos a eliminar ningún derecho de las personas transexuales"

¿Van a derogar las leyes LGTBI como les pide Vox?Vamos a cumplir el compromiso que hicimos: reformar esas dos leyes. Técnicamente son muy malas, y por lo tanto son mejorables, pero no las vamos a derogar. No vamos a reducir ni vamos a eliminar ningún derecho de las personas transexuales: no es nuestro objetivo porque hemos sido pioneros.



Por los tiempos que estamos ya… no parece esa reforma pueda llegar esta legislatura. Pues no lo sé, porque ya el calendario legislativo está bastante difícil.



Estamos viviendo un repunte de asesinatos machistas. Ustedes han presentado una iniciativa para atender a mayores de 65 años. ¿Cómo está funcionando?

Es un recurso al que las mujeres son derivadas. Se ha puesto en marcha hace unas semanas y estamos difundiéndolo. Tenemos que esperar un poco más para evaluarlo, pero sí que es cierto que existía una demanda. Tenemos 54 puntos de atención y vamos a crear uno nuevo con atención 24 horas financiado por la Unión Europea. Creo que Madrid tiene una de las mejores redes de atención de España, e incluso de Europa. Hace poco tuve la visita de una diputada francesa que quiso conocer cuál era el modelo y la verdad que se fue impresionada de todo lo que estábamos haciendo.

¿Qué opinión le merece la 'ley solo sí es sí'?Nadie que tenga clara la importancia de proteger a las mujeres que son víctimas puede apoyar una ley como esta. Es una ley que perjudica en lugar de beneficiar a las mujeres (...) lo peor de todo es que hay un empecinamiento en no reformar la ley.