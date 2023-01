El hijo de la mujer decapitada en Málaga, entrevistado en 'En boca de todos': "Él la abordó y creo que la mató por 700 euros"

En los últimos días, los agentes advirtieron de la aparición de un cuerpo decapitado y sin mano en la costa de Marbella, en Málaga. Tras las investigaciones pertinentes, las autoridades destacaron que este pertenecía a Natalia, una mujer colombiana de 46 años. Ahora, su expareja ha confesado el crimen.

Tras asesinarla, decidió cortarle la cabeza y las manos y las arrojó al mar con la intención de dificultar la identificación del cuerpo. Este viernes, En boca de todos ha mostrado la conversación que, en exclusiva, han mantenido con el hijo de la mujer asesinada.

Tal como ha destacado Nacho Abad, Natalia había llegado a España hacía cinco años para buscar un futuro mejor para su familia. Ahora, sus seres queridos intentan encontrar los recursos económicos para poder venir a nuestro país para recoger los restos mortales de la colombiana y despedirse de ella.

El hijo de Natalia, Víctor, de 26 años, ha destacado: "Él juró que estaba enamorado y que iba cuidar de mi mamá. Dijo que iban a tener un hijo, pero mi mamá no podía tener hijos. Me mandó fotos del hombre y del DNI de él por si las moscas. También me advirtió de que su acosador tenía familia cerca de donde vivimos nosotros y nos dijo que nos querían hacer daño. Yo le decía que cambiara de rutas, pero hasta donde yo sé, el hombre la abordó. Creo que la mató por 700 euros".

De la misma manera, el joven ha destacado que la última vez que habló con Natalia fue en la tarde del sábado. El matinal, además, ha apuntado que la mujer mantuvo una relación amorosa durante cuatro meses con su expareja, a quien puso una orden de alejamiento que el agresor incumplió en varias ocasiones y que, finalmente, ha confesado el crimen.

Además, el matinal de Cuatro ha podido hablar en directo con la última persona que trabajó con Natalia hace tres meses: "Estamos muy tristes con la noticia, no entendemos cómo alguien puede cometer semejantes actos. Ninguna familia debería pasar por una situación así. La señora a la que cuidaba se enteró ayer y entró en shock. Natalia es... era muy buena con todos, se portó muy bien y están muy afectados".

"No teníamos conocimiento de que ella tenía relación con ese sujeto. Ella nunca manifestó nada acerca de ese señor", ha apuntado la amiga de Natalia que también ha destacado que "tampoco tenían conocimiento" de que la mujer había impuesto una orden de alejamiento contra su agresor: "Creo que tenía tanto miedo que se guardó toda esa situación que estaba viviendo".

En boca de todos también ha podido hablar con el peluquero del agresor, quien ha destacado que acudía muchas veces a su establecimiento: "A veces viene solo para saludarme, pero está mirando la puerta de enfrente, donde trabajaba la chica, vigilando. La Policía se le llevó detenido hace un mes".

Víctor, por su parte, agrega: "Mi mamá me comentó una situación en la que el hombre, al escuchar la llamada de otro hombre, casi la pega. Ahí intentó alejarse de él, pero empezó a seguirla, acosarla y un día le pegó. No sé si era la segunda vez que lo hacía, pero en esta ocasión casi le parte el tabique. Estaba asustada y le denunció".

Además, el joven ha señalado: "Ella llegó a España hace, más o menos, cinco años. Yo era con el que más se comunicaba porque éramos los que más hablábamos. Era mi mejor amiga, con la que más confianza tenía, con quien discutía todos los planes y sueños de futuro. Lo que más tristeza me da es que ella estaba orgullosa de que me había graduado porque terminé las materias, pero faltaba la ceremonia de la entrega del título. También el sueño de ella era verme con el traje, todo el tema de la ceremonia".

Finalmente, Nacho Abad ha apuntado: "Desde aquí queremos hacer un llamamiento al Consulado de Colombia en España para que se involucre con la familia, para que puedan pagar el viaje de Víctor y su hermano para venir a España. Él me decía: 'no le voy a poder dar un beso a mi madre porque no tenemos la cabeza, sino el cuerpo. No podrá conocer a su nieta, quedaba pendiente que se conocieran, no va a poder asistir a mi ceremonia de graduación'. Lo pudo haber hecho el pasado mes de diciembre, pero su madre le dijo que el anciano al que estaba cuidando la necesitaba y no podía marcharse en ese momento".