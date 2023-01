Las listas de espera para poder someterse a una operación suponen, en muchas ocasiones, un gran quebradero de cabeza para los pacientes que necesitan la intervención para poder llevar una buena vida. Este es el caso de Estrella Pichardo, que este viernes ha contactado con Espejo Público para comentar su caso.

Así, durante su conexión en directo con el matinal, Estrella ha explicado que, en febrero de 2022, acudió a su médico de cabecera por un fuerte dolor de espalda. Allí, le indicaron que podría tener una vértebra fracturada y la enviaron al hospital para que un especialista estudiase el alcance de la lesión.

Por su parte, el matinal también se ha puesto en contacto con la consejería de salud de Andalucía, quienes han enviado un comunicado en el que han explicado que Estrella fue atendida en marzo, mayo, agosto y octubre tanto en urgencias como en la citación ordinaria y que en ninguna de las pruebas diagnósticas realizadas existe constancia de esa fractura vertebral.

"Me quedo a cuadros porque si un médico dice que esto es una fractura, cómo otro va a decir que no. Ahí está el problema. La persona que hizo el informe de la resonancia no puso que hubiera una rotura, creo que se han callado para encubrir a un compañero", ha agregado Estrella.

Así, para llamar la atención de las autoridades sanitarias andaluzas, Estrella ha decidido alquilar una valla publicitaria, vestirse de torera y mostrar su lesión bajo el hasthtag 'Estrella quiere vivir': "No puedo más, no tengo vida. Mi vida es llevar a mi hija al colegio, recogerla, venir a casa... Estoy con morfina, pero no me quita los dolores, sino que me adormece y me tiene tirada en el sofá. No me la puedo tomar si voy a salir de mi casa porque no puedo ser una conductora temeraria y yo tengo que ir a por mi hija al colegio. La morfina es un alivio, pero supone no tener vida ni para mi marido ni para mi hija ni para mí".

"Yo tengo que estar bien para que el resto de la familia también pueda estarlo. Esta es mi desesperación, yo no puedo más. Por eso he puesto la valla. No tenía dinero para ello, pero he vendido mi oro, el camafeo de mi padre, un Cristo del Gran Poder... porque ya no puedo más", ha agregado Estrella, incapaz de contener las lágrimas.