¿Por qué los platos salen sucios del lavavajillas? Razones y soluciones

El objetivo principal de un lavavajillas es lavar los platos, cucharas, tenedores, vasos u otro tipo de menaje de cocina. Pero, ¿cuántas veces has sacado los platos y has comprobado que seguían sucios? Sin duda, esta es una de las dudas de muchos consumidores que podría indicar que algo no está funcionando correctamente con el electrodoméstico.

En primer lugar, hay que tener en cuenta varios factores ajenos al lavavajillas que pueden influir en su rendimiento, explican los especialistas de Bosch. Por un lado, la calidad de la vajilla o cristalería que se introduce en el aparato y, por otro, la calidad del detergente. Asimismo, la dureza del agua de tu zona geográfica puede influir, puesto que podría tener más cantidad de cal.

Limpiar los filtros y los brazos giratorios

De esta manera, el primer paso será limpiar correctamente el lavavajillas. "Los restos de comida que se desprenden de los platos se acumulan en los filtros del lavavajillas, por lo que es necesario limpiarlos regularmente para evitar que se obstruyan", añaden desde Balay, para lo que recomiendan retirar los restos de comida sólida con un papel antes de meter los platos en el electrodoméstico.

Además, es conveniente limpiar los brazos giratorios "para evitar que la suciedad se disperse por toda la vajilla". Estos elementos disponen de pequeños agujeros por los que reparten el agua en el ciclo de lavado, de tal manera que si están obstruidos, no saldrá el agua correctamente y la limpieza será deficiente.

El último paso es limpiar el interior del electrodoméstico cada cierto tiempo para quitar la grasa acumulada y la cal. Los especialistas de Bosch recomiendan ajustar la cantidad de sal según el manual si existe un problema con la cal. Los filtros, por su parte, se deben limpiar cada dos meses para prevenir la obstrucción.