María Blasco (Alicante, 1965) es bióloga molecular y la directora del principal centro español de investigación del cáncer, el CNIO. Lidera la investigación en telómeros, las estructuras finales de los cromosomas con efecto en el envejecimiento celular. Está de actualidad por un artículo en 'Cell' en el que, junto a varios colegas, resume los principales hallazgos de 300.000 estudios científicos publicados en diez años sobre envejecimiento y define las 12 dianas sobre las que se puede actuar para frenar, e incluso revertir, el desgaste del cuerpo. Defiende, sin embargo, que el paradigma no es alargar la vida hasta la inmortalidad, sino encontrar el modo de tratar enfermedades degenerativas que nos matan.

¿A qué achacaría el gran volumen de estudios científicos (300.000) sobre envejecimiento en diez años, tantos como en todo el siglo anterior?Yo creo que es porque los científicos nos hemos dado cuenta de que el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos matan --quitando las infecciosas, que están producidas por los virus y las bacterias...-- es el proceso de envejecimiento de nuestras células. El origen del cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, degenerativas de distintos órganos y tejidos, como fibrosis o infarto, es el proceso de envejecimiento. Solo conociendo este origen se podrán lograr tratamientos que ayuden a prevenir y tratar estas enfermedades. Y eso ha disparado el número de trabajos en el campo del envejecimiento.

Entonces, ¿el paradigma no es tanto perseguir la inmortalidad sino atajar enfermedades vinculadas a que vamos cumpliendo años?

Correcto, pero se ha visto que cuando se retrasa el envejecimiento de las células, que eso se ya ha hecho, se aumenta la longevidad. Lo que se consigue es que se esté joven más tiempo y que el organismo esté más sano. Al final, el envejecimiento es la acumulación de daño en nuestras células que hace que no puedan regenerarse de manera correcta. Esto produce fallos en los órganos y en los tejidos que causan enfermedades que no se pueden curar y producen la muerte.

¿Entonces, estamos en el camino de poder curar enfermedades mortales?Ninguna enfermedad degenerativa asociada al envejecimiento se ha conseguido curar, y eso es porque no se ha puesto el foco en el lugar correcto. El sida solo se consiguió curar o controlar se conoció su origen, el VIH. Antes se pensaba que era un cáncer o respiratorio y no funcionaba nada y los pacientes se morían. Pues lo mismo podemos pensar de las enfermedades degenerativas del envejecimiento. Hasta que no vayamos a controlar el origen, lo que causa ese envejecimiento de nuestras células, no podremos frenar la progresión y curar enfermedades degenerativas del envejecimiento.

¿Se están aplicando ya médicamente hallazgos de estos estudios?Se empiezan a aplicar por primera vez nuevas terapias basadas en el conocimiento de que el origen de estas enfermedades es el envejecimiento. Empieza a haber ensayos clínicos en humanos con fármacos para eliminar células senescentes, que sería una de las causas del envejecimiento. Y también estamos desarrollando una terapia avanzada basada en la activación de la telomerasa para el tratamiento de enfermedades degenerativas como la fibrosis pulmonar.

Prevenir o frenar el envejecimiento suena factible. Pero de ahí a poder revertirlo, a ir para atrás... ¿Es realmente posible rejuvenecer?Sí, es posible revertir el envejecimiento. Por ejemplo, en el caso de los telómeros (los extremos de los cromosomas), que es el campo de mi estudio desde hace casi ya 30 años, hemos visto que si los telómeros son más cortos de lo normal se acelera el envejecimiento, si los alargamos se retrasa, pero incluso si ya hay envejecimiento y se realargan se revierte ese envejecimiento.

Otra de las dianas para actuar sobre el envejecimiento dicen que es la restricción de nutrientes. ¿Qué potencialidad puede tener una dieta? Está muy bien saber que, intervenir en la alimentación, por ejemplo ingiriendo menos calorías (con una dieta más saludable, con poco consumo de carnes rojas y procesadas, con la típica dieta mediterránea) tiene beneficios para la salud, pero no cura enfermedades degenerativas. No te vas a curar un Alzheimer cambiando la dieta, no te vas a curar una fibrosis pulmonar, que además es una secuela del Covid, con un cambio en la dieta. Conocer los mecanismos moleculares del envejecimiento es lo que va a permitir desarrollar estrategias terapéuticas (terapias génicas o fármacos) que sí ayudarán realmente a frenar estas enfermedades. La dieta puede ayudar, y está muy bien, pero no te va a curar una enfermedad.

También hay estudios sobre el ayuno intermitente, ¿prolonga la vida? Los ayunos intermitentes no curan un Parkinson, no curan un Alzheimer, no curan una enfermedad degenerativa del pulmón o del riñón. Y es un poco comprometido decir que alargan la vida, porque se ha estudiado ratones sometidos a restricción de nutrientes y se ha demostrado que depende de cada individuo. En algunos casos beneficia la restricción calórica, en otros perjudica y en otros te deja igual. Con lo cual la restricción calórica no se entiende todavía.

¿Qué opina de los experimentos con transfusiones de sangre que en ratones inducen su rejuvenecimiento? ¿Serían viables en humanos? Lo que implica es que puede haber factores en la sangre de individuos jóvenes que pueden ayudar a mantener el estado en forma y rejuvenecer individuos que ya están más adultos. Es uno de los campos de investigación en el envejecimiento. Serían factores que se llaman paracrinos, son los secretados por células jóvenes que pueden ayudar a células viejas a mantenerse más jóvenes. Mi opinión personal es que no se sabe si puede revertir una enfermedad degenerativa en humanos o no. Yo creo que es una vía de estudio, todo suma, pero tampoco se conoce exactamente cómo funciona.



¿Se puede evitar que los hallazgos científicos sobre el envejecimiento sean accesibles solo para las élites?Alargar la vida no es una enfermedad, yo creo que lo importante es enfocarlo hacia el tratamiento de las enfermedades. Eso garantiza que pueda llegar a todos.

Usted ha dicho que no seremos "inmortales" pero sí "amortales". Inmortal es no morirte nunca y esto no puede ser. Te puedes morir porque alguien te mate, accidentalmente o de hambre y así ocurre la naturaleza. La mayor parte de los seres vivos mueren accidentalmente, de hambre, de frío o son depredados por otra especie. Lo que sí que es posible es alargar mucho o muchísimo el estado de vida de joven y sin enfermedades. Hay tiburones de Groenlandia que viven 400 años y árboles que viven miles de años. La vida, entendida como mantener un organismo vivo es indefinida casi. Es muy posible conseguir vivir de manera indefinida pero no de manera inmortal. Nosotros hemos conseguido en ratones que vivan un 40% más, si eso lo trasladáramos a humanos sería vivir 140 años. Pero los humanos somos mucho más longevos que un ratón. En humanos nos llevaría a vivir 400 años, o tal vez no funcionaría. No lo sabemos.



Como directora del CNIO, ¿qué avances de la investigación sobre el envejecimiento resultan prometedores en la lucha contra el cáncer?

Hemos visto que los mecanismos que nos protegen de envejecer también nos protegen del cáncer. Quitando el cáncer infantil, que es diferente, porque viene de catástrofes cromosómicas durante el desarrollo embrionario, la mayor parte de cánceres (páncreas, pulmón, próstata, hígado, colon) están asociados al envejecimiento, a la acumulación de daños a nuestra célula. Si mantenemos un organismo más libre de daños, un organismo joven, tampoco hay cáncer. Podemos aprovechar toda esta información para saber cómo prevenir y detectar de manera temprana qué individuos pueden tener cáncer y corregir lo que vaya mal en estas personas para que no tengan un cáncer.