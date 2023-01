La Junta aspira a los fondos de la UE para mejorar el transporte, la sanidad y la industria sostenible de Andalucía

Cerca de 250 iniciativas y una inversión que supera los 43.000 millones de euros. Son los proyectos que la Junta de Andalucía ha presentado al Gobierno central para su inclusión en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), optando de esta manera a la financiación europea a través de los fondos Next Generation. Actuaciones, en su mayor parte, orientadas a mejorar los sistemas de transporte de la comunidad, los hospitales y la industria sostenible.

En concreto, la Consejería andaluza de Hacienda y Fondos Europeos, dirigida por Carolina España, remitió a finales de 2020 las fichas de un total de 150 iniciativas, que sumaban una inversión de 35.480 millones de euros. La Junta ha completado su propuesta con otros 91 proyectos, por valor de 7.753 millones, tras la petición el pasado mes de julio de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de nuevas iniciativas para dar contenido a la adenda al plan de recuperación aprobada por Europa. Dicha adenda permitirá movilizar en España 7.700 millones de euros de transferencias adicionales, en fondos Next Generation, además de 84.000 millones más en créditos que no estaban contemplados anteriormente. En total, son 241 las iniciativas que ha planteado Andalucía, y que suponen una inversión total de 43.233 millones de euros.

Tras volver a remitir todas sus propuestas al Ministerio, la Junta confiaba en que, "en esta ocasión, nos pueda transmitir información sobre el devenir de los proyectos enviados, así como su encaje en el plan o en la adenda". Sin embargo, la ministra Calviño ha remitido ya a Bruselas el documento definitivo de la adenda "sin informar ni consultar" previamente a las comunidades autónomas, según explican a 20minutos fuentes de la Consejería de Hacienda, que revelan que el Ministerio ha citado el próximo 31 de enero a todas las comunidades para explicarles el contenido final de la adenda.

En este sentido, la Junta recuerda que el Ejecutivo andaluz, al igual que el resto de gobiernos autonómicos del país, "no tiene capacidad de decisión en la gestión ni en el destino de los fondos Next Generation, un dinero que la Unión Europa asigna a España, y es el Gobierno central quien decide unilateralmente su destino". La Junta "solo puede, y eso es lo que estamos haciendo, proponer iniciativas donde detecta una necesidad de financiación para que el Gobierno de España decida si deben incluirse en su propuesta". La consejera insiste en que "ojalá, y así la Junta de Andalucía lo ha pedido reiteradamente, las comunidades autónomas tuviéramos capacidad de decidir sobre los fondos Next Generation". Al tiempo que confía en que "las iniciativas e inversiones propuesta por Andalucía puedan obtener financiación" de estos fondos.

Proyectos destacados

Entre las últimas 91 iniciativas que ha presentado Andalucía destaca la del Cobre Sostenible, con una inversión prevista de 1.965,6 millones, un proyecto pensado para impulsar las industrias vinculadas a la extracción y transformación del cobre, que en la comunidad están localizadas en las provincias Huelva y Sevilla, para que se sitúen a la vanguardia en gestión sostenible de las materias primas. También la puesta en marcha, con 925 millones, de un hub de industrias manufactureras de materiales, equipamientos, tecnología y servicios para la edificación, que abarcaría 39 proyectos en Andalucía (Almería, Cádiz y Córdoba), Cataluña y Navarra. Y el seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales y mitigación del riesgo de inundaciones (690 millones).

Igualmente, la Junta aspira a obtener fondos para la construcción de un hospital materno infantil en Huelva (114 millones) y un centro de tratamiento oncológico en Málaga, provincia esta última que aglutina proyectos por más de 2.000 millones, con nuevas sedes judiciales o el tren del litoral para unir Fuengirola, Estepona y Algeciras.

Destaca también la propuesta para la construcción de las líneas ferroviarias de alta velocidad de Almería y entre Huelva y Sevilla (1.600 millones); la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla (187 millones); la ampliación del puerto de Garrucha, en Almería (167 millones); la conexión ferroviaria de Linares con la capital jiennense (300 millones); la puesta en marcha de un sistema de transporte masivo de alta capacidad en la Bahía de Algeciras (180 millones); la prolongación del metro de Granada y la construcción de la variante de Armilla, Churriana y Las Gabias (144 millones); un carril BUS-VAO entre Almonte y Matalascañas; o la ampliación del puerto pesquero de Punta Umbría.

En Sevilla, además de la conexión entre Santa Justa y San Pablo, la Junta ha propuesto también la construcción de un pabellón cubierto Arena junto al Estadio de la Cartuja (92 millones) y la remodelación de todo el entorno de este complejo deportivo (67 millones).