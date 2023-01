El éxito de la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap ha supuesto que los matinales informativos analicen cada uno de los versos del tema, donde la colombiana no duda en cargar, directamente, contra Gerard Piqué y Clara Chía, actual pareja del futbolista.

Así, en uno de estos versos, Shakira apunta: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", algo que ha servido a los usuarios de las redes sociales para elaborar una gran cantidad de memes donde han comparado ambas marcas de coche.

Además, este viernes, Patricia Pardo y Joaquín Prat, presentadores de El programa de Ana Rosa, han salido al exterior del plató, donde el equipo había preparado un vehículo de cada una de las marcas mencionadas anteriormente. Los periodistas han subido al Ferrari, desde donde Patricia Pardo ha apuntado que le daba "un poco de miedo" arrancarlo: "Nuestro regidor confía demasiado".

"Cómo suena el cochecito", ha agregado Pardo que, además, ha apuntado: "También tenemos el Twingo, pero como que no. Nos hemos venido los dos al Ferrari sin dudarlo". Además, la presentadora ha señalado que parecían "Barbie y Ken".

"Ahora el rollo es salir de aquí. Yo llevo diez centímetros de tacón, que no salgo. Este coche no es para altos, Prat. Es incomodísimo", ha comentado Patricia Pardo mientras intentaba salir del Ferrari. Después, los dos presentadores se han acercado, aunque no han entrado, en el Twingo.