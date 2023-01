Gimnasio al aire libre, aula de colegio, salón de lectura... los múltiples usos de El Retiro

"Vamos bajando poco a poco. Aguantamos. Y...¡ Arriba!" se oye pocos metros más adelante de la puerta principal del parque de Madrid de El Retiro. Es un profesor que dirige una de las varias clases de gimnasia que se celebran a diario en esta zona de la ciudad. A su alrededor, cerca de 50 personas, de avanzada edad, siguen sus órdenes. Y es que esta es una de las muchas actividades que se pueden hacer en el que se conoce como uno de los pulmones de la ciudad. Allí está Carmen, una de las asistentes. "A mí me gusta mucho venir porque es la forma que tengo de moverme, pero al aire libre", explica.

Y es que la pandemia ha dejado mella, sobre todo en las personas mayores. La mayor parte de ellos prefiere dar las clases de gimnasia al aire libre. Se sienten más seguros. A pesar de ello, hay para quienes no es suficiente y deciden hacer gimnasia cubriendo la parte inferior de su cara con una mascarilla.

Cerca de ellos está Juan, un joven que está realizando estiramientos para empezar a correr. "Me gusta venir antes de irme a trabajar porque me ayuda a despejar la mente", asegura. No es el único que ha tomado esta iniciativa, puesto que decenas de personas utilizan los caminos del parque para correr. Hay quienes prefieren hacerlo en bicicleta. De hecho, muchas personas deciden alquilar estos vehículos sin motor y realizan un tour guiado por los recovecos de este jardín de más de 120 hectáreas.

Paseos, desayunos y grupos de estudiantes

Desde primera hora de la mañana, a pesar de ser un viernes en pleno invierno, cientos de personas recorren el parque de El Retiro. Algunos lo hacen solos y otros acompañados. Es un buen momento para respirar aire natural, fuera de la contaminación que envuelve a la capital. Hay quienes también aprovechan la ocasión para hacerlo junto a sus hijos y que, así, descarguen toda la energía que albergan en sus pequeños cuerpos. "Nos gusta mucho venir porque los niños pueden correr sin ningún problema y jugar en los parques infantiles", expresa Carla.

Los más madrugadores cogen sitio en alguna de las terrazas que despliegan los quioscos, que se encuentran repartidos a lo largo de todo el parque. Allí, aprovechando el calor del sol, desayunan mientras disfrutan del sonido que hacen los pájaros y las hojas de los árboles. Una de las que más personas frecuentan es la que está justo enfrente del estanque, que permite una vista completa de las barcas que hay habitualmente en ella.

Normalmente, los días que más actividad hay en El Retiro son los de fin de semana, puesto que son en los que más personas tienen tiempo libre. Suele haber clases de yoga, gente practicando con la guitarra o espectáculos de títeres. Sin embargo, un día entre semana, de lunes a viernes, no está vacío. Y es que es uno de los primeros lugares a los que deciden acudir muchos turistas, así lo demuestra la gran cantidad de personas que pasean entre los más de 15.000 árboles que hay allí plantados, seguidas de sus maletas.

También es un lugar al que deciden acudir muchos profesores con sus alumnos. Y es que es una manera de hacer una actividad diferente, fuera de las aulas, y que suele gustar mucho a los estudiantes. "Normalmente, hacemos una excursión a El Retiro una vez al año. Aprenden cosas diferentes a las materias tradicionales de una manera más original", afirma Carlos, un profesor de Secundaria que explica a los jóvenes el tipo de naturaleza que alberga esta zona de Madrid.

Cultura en el parque

El parque de El Retiro acoge en su interior numerosos edificios en los que se pueden disfrutar de exposiciones. Un ejemplo de ello es el Palacio de Cristal. Actualmente, bajo su gigantesca estructura de metal y cristal, puede verse El cristal es mi piel. Pauline Boudry y Renate Lorenz exhiben allí una obra que juega con elemento más característico de esta construcción, la transparencia.

En el Palacio de Cristal se puede disfrutar de exposiciones dentro de El Retiro Almudena Santos

No es la única exhibición que se puede ver en uno de los pulmones de Madrid. En el Paseo de Coches, al aire libre, se han colocado más de 70 fotografías que muestran la historia de la EMT. En ellas, se pueden ver los diferentes formatos que han tenido los autobuses madrileños en varias épocas. Es una recopilación de imágenes que atrae a muchas personas que, mientras pasean por los jardines, deciden hacer una parada para observarlas.

Ratos al sol en verano

Lo cierto es que las actividades que se realizan en el parque de El Retiro pueden cambiar ligeramente en función de la época del año. En invierno, la tendencia es buscar aquellas que impliquen cierto movimiento, como es hacer deporte o pasear. Sin embargo, en verano cambian. Sigue habiendo muchas personas que acuden allí a andar en bicicleta o a practicas con sus patines.

Sin embargo, manteles comienzan a cubrir parte del césped, que pasa a convertirse en una mesa a ras de suelo donde celebrar meriendas entre amigos. También, muchos otros acuden hasta las zonas verdes del parque, junto a acuarelas o carboncillos para retratar parte de la naturaleza que hay en El Retiro.

No pisar el césped ornamental señalizado

El uso del parque está regulado por tres ordenanzas. Dos de ellas, están enfocadas en cuidar del medio ambiente. No son grandes limitaciones y, simplemente, buscan poder mantener cuidados las zonas ajardinadas. Por ello, las zonas de césped que están expresamente señalizadas como ornamentales no se pueden pisar ni hacer ningún tipo de actividad en ellas. También es obligatorio recoger todos los residuos que se generen, con el fin de mantener limpio El Retiro.

Hay muchas personas que aprovechan la gran extensión de este parque para pasear a sus perros. Está permitido. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay ciertas restricciones a la hora de soltar la correa a estos animales. Y es que, en invierno, de 10.00 a 19.00 horas no pueden ir suelos. En verano, el horario es diferente. Abarca desde las 10.00 horas hasta las 20.00.