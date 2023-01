El Ejecutivo ha enviado este lunes una carta a los 9 millones de españoles que cobran pensiones contributivas para informales de la subida de sus prestaciones tras la llegada del año nuevo, tal y como se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. La misiva, a la que ha tenido acceso 20minutos, la firma el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y recuerda que las pensiones están blindadas contra las subidas de precios.

"Es evidente que en 2022 hemos vivido un aumento de la inflación, vinculado a la guerra en Ucrania. Ahora bien, sean cuales sean las circunstancias, debe tener la certeza de que la protección del poder adquisitivo de su pensión está siempre asegurado", recoge el texto que van a recibir a partir de este lunes.

"El sistema de pensiones es uno de los principales activos de nuestro Estado de bienestar y, por ello, hemos trabajado y seguimos trabajando intensamente para reforzarlo y modernizarlo", prosigue la carta. En el texto, Escrivá señala que la reforma del sistema de pensiones, que sigue sin poner de acuerdo a los dos partidos en el Gobierno y al Ejecutivo con los sindicatos, está "casi concluida".

Imagen de la carta que ha enviado Escrivá a los pensionistas. CEDIDA

La Seguridad Social envía todos los años una carta similar a los pensionistas en la que les informa de la revalorización de sus prestaciones. La misiva viene acompañada de un documento en el que se indica, para cada caso concreto, cuanto aumentará la cuantía de la pensión del destinatario.

En el caso de las pensiones contributivas, que requieren haber cotizado un mínimo de años a la Seguridad Social, la subida alcanzará el 8,5%. Aplicado a una pensión de jubilación media (1.367 euros en 14 pagas), este porcentaje supone un incremento en la prestación de 1.500 euros más al año. Es decir, prácticamente una paga más que el año pasado.

Para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, la subida es del 15%. Estas prestaciones no exigen haber cotizado a la Seguridad Social, pero son mucho menos cuantiosas que las contributivas. En diciembre del año pasado había dadas de alta un total de 267.093 pensiones no contributivas, con una prestación media de 488,8 euros al mes en 13 pagas. Tras la subida, la pensión media alcanzará los 561,8 euros al mes. En el caso del ingreso mínimo vital, el importe de la ayuda varía bastante en función del tipo de unidad familiar. Pero para un hogar formado por una sola persona, la cuantía aumentaría de 491,6 euros al mes en 12 pagas a 565,3.

Los pensionistas tendrán que esperar a finales de este mes para ver reflejadas las subidas en sus recibos. Los bancos suelen abonar las prestaciones entre los días 24 y 25 de cada mes, en función de la entidad financiera a la que pertenezca el receptor.