'Espejo Público' se disculpa por el desliz que confundió al actor Jordi Sánchez con uno de los políticos del procés

Este viernes algunos espectadores del programa Espejo Público se llevaban una sorpresa al ver entre las fotos de los políticos del procés la del actor Jordi Sánchez, que comparte nombre con el exlíder de ANC y exsecretario general de Junts per Catalunya.

El error de infografía, que aparecía en la pantalla gigante del plató mientras el colaborador y periodista Gonzalo Bans explicaba los posibles cambios en las acusaciones y penas de estos políticos tras el cambio de la ley, mostraba al actor que da vida a Antonio Recio en La que se avecina junto a Josep Rull, Joaquin Form y Carme Forcadell.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del error, incluidas personalidades como el político catalán Gabriel Rufián, que compartía la imagen en Twitter con un "me flipa" o el cocreador de La que se avecina, Alberto Caballero, que tiraba de humor para dirigirse a su actor: "No te entregues a las autoridades, que tenemos que grabar la T14...".

Era la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso la que poco después se disculpaba en directo: "Como es de sabios rectificar, permítame que les diga que ha habido un error con la fotografía de Jordi Sánchez. Desde aquí mis disculpas".