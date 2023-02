Manuela, madre de una de las españolas repatriadas de Siria, visita 'Espejo Público': "Mi hija quería salir de allí mucho antes"

En los últimos días, los matinales informativos se han hecho eco de la repatriación de Siria de dos mujeres españolas acusadas de yihadismo. Este viernes, Espejo Público ha contado en su plató con Manuela, madre de Luna, una de estas mujeres que ha sido rescatada del campamento sirio y ha llegado a España con sus cinco hijos.

Manuela ha destacado que, pese a que su hija se encuentra en prisión acusada de relación con el yihadismo, está "contenta porque ya están aquí, después de cuatro años larguísimos y estando como vivían, en unas condiciones": "Parecía que estaban esperando a que muriesen".

Además, la mujer ha destacado que volver a ver sus nietos le hizo sentir "paralizada": "Es una cosa que no se puede explicar. Hay que vivirlo. Creí que nunca volvería a verlos". De la misma manera, Manuela ha comentado la decisión del juez Pedraz de enviar a Luna a prisión.

En cuanto a los menores, Manuela ha destacado que solo podía verlos a través de videollamadas, pues las mujeres conseguían móviles, aunque era algo que no estaba permitido: "Ahora están muy tranquilos, callados y formales. El mayor, de 14 años, es el que dice que le han tratado como a un perro porque le cogieron y se lo llevaron a una cárcel. En el campo solo hay mujeres y niños y pensaron que él ya tenía una edad para ir a un centro y evitar que tuvieran más hijos".

"Han estado escolarizados, por lo menos los dos mayores, pero ahora no. Es algo que me preocupa. Primero tendrán que verlos psicólogos y médicos y luego imagino que les pondrán a cada uno en su clase", ha agregado Manuela que también ha señalado que no ha podido ver ni hablar con Luna: "Imagino que estará muy contenta porque al final su país la ha traído". Así, la mujer ha recalcado que, pese a saber que podría enfrentarse a una pena de prisión, Luna quería regresar a España.

"Ella quería volver mucho antes de estar en el campamento, pero no podía. En un país gobernado por los hombres, si ella hubiera cogido a sus hijos y hubiera intentado ir a la embajada, no habría llegado. La habrían apedreado por el camino", ha apuntado Manuela que, además, ha contado cómo comenzó la relación de su hija con su pareja.

"Eran dos personas normales, europeos. Mi hija vestía normal y él también. Empezaron a ir juntos a la mezquita y a raíz de ahí él empezó a cambiar y ella también, sobre todo en la forma de vestir. Ella fue bautizada en la fe católica, pero se convirtió por él. Yo fui y me hice musulmana para saber en qué se estaba metiendo. En ningún momento vi nada raro ni que me saltara las alarmas. Mi hija era normal, iba y rezaba y yo lo hacía con ella", ha agregado Manuela.

"Me empiezo a preocupar cuando me dicen que se marchan a vivir a Alejandría, después a Turquía y de ahí debieron pasar a Siria. Ahí perdí el contacto con mi hija y no fue hasta 2019 cuando retomé el contacto con mi hija a través de Cruz Roja. Los móviles no funcionaban y no sabía cómo localizarla. La Policía vino a mi casa y me dijeron que diera por muerta a mi hija porque Mohamed, su marido, estaba muerto. Gracias a Cruz Roja pude saber que mi hija sí estaba viva. Empecé a intentar mandar dinero para que comieran porque Cruz Roja se marchó", ha explicado.

El matinal ha recuperado las declaraciones de Josep Borrell que, en 2019, aseguró que repatriaría a las españolas en Siria: "Nosotros creemos que un ciudadano español es un ciudadano español y que tiene derecho a ser protegido como tal. Si tiene cuentas pendientes con la justicia, se las pediremos cuando lleguen a España". Sin embargo, no ha sido hasta después de cuatro años cuando las jóvenes han podido regresar a España.

De la misma forma, Espejo Público ha mostrado las declaraciones de Luna a las puertas del campo de refugiados: "No soy terrorista ni estoy a favor de matar a personas inocentes. Como mujeres que somos, yo he venido a Siria porque vino mi marido y donde iba él, iba yo. Mi marido ha muerto yo sigo aquí. Pensad un poco, que yo no soy terrorista, soy una mujer musulmana y tengo una vida normal en mi casa con mis niños".

El programa de Antena 3 ha recuperado, además, las declaraciones que el doctor Cabrera hizo hace solo unos días en el matinal: "Yo lo siento por el padre y por los hijos, pero yo no quiero a estas mujeres cerca de mí. Como ciudadano, no como psiquiatra. Han vivido en un ambiente terrorista". Ante esto, Manuela ha respondido: "Hay que saberlo para poder hablar, no se puede decir así, alto, lo que uno no sabe. Habrá mujeres terroristas, pero creo que no hay muchos casos. Tengo claro que mi hija no es una terrorista. En el momento en que ella se da cuenta de dónde está, quiere salir de ahí, pero no podía hacerlo. La habrían matado nada más salir de su jaima. El Gobierno español no hizo nada. Si ellos nos hubieran dicho en qué se estaba metiendo mi hija, la hubiéramos podido avisar".