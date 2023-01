"Desde cuándo una tía es solo para uno": los mensajes que se enviaban los cinco jóvenes de la Manada 2.0 de Castelldefels

Cuando la testosterona se hace tóxica se escriben frases como estas: "Desde cuándo una tía es solo para uno"; "La chica va muy borracha, se aproxima trío"; o "A la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI". Todas son reflejo no sólo del pensamiento sino de la acción de la llamada anada 2.0 de Castelldefels.

Este grupo de cinco amigos se había organizado para violar a mujeres en un piso de esta localidad barcelonesa donde vivía uno de ellos. Según se ha ido sabiendo, su dinámica era buscar chicas vulnerables -por obesidad, depresión o discapacidad física- a través de aplicaciones de cita; luego las llevaban al piso, las emborrachaban, manipulaban y tenían sexo con ellas. Todo solía acabar en una agresión sexual en grupo.

Los detenidos son Robert P., Alejandro P., Jose M., David A. y Orlando M. A los cinco se les atribuye la violación de tres chicas la primavera de 2021. Sin embargo, del análisis de sus teléfonos móviles se desprende que las mujeres víctimas de sus agresiones sexuales podrían ser más.

"K-team, manada returns"

A finales de diciembre los cinco amigos fueron detenidos y encarcelados provisionalmente. Laia Boix, magistrada del Juzgado de Instrucción 5 de Gavà, es quien investiga a los miembros de esta manada. De momento, se le acusa de cinco delitos de agresión sexual y otros tres de abuso o agresión sexual a tres chicas.

"Está bien y au que le fallan los dientes es follable" y otro contesta: "Le haremos doble penetración. Mola"

En su auto, la magistrada ha escrito que los acusados habían "normalizado" sus prácticas, "menospreciando a las mujeres", hasta el punto de que comentaban y celebraban entre risas sus actos en mensajes y audios en el chat de WhatsApp que compartían.

El grupo que habían creado se llamaba "K-team, manada returns" y por un tiempo tuvo como imagen de perfil una foto de los miembros de La Manada de Pamplona. Hay cinco detenidos pero en el grupo llegó a haber más de 15 personas. En su análisis, los Mossos d'Esquadra han encontrado miles de mensajes, audios y vídeos de contenido sexual de las presuntas víctimas porque uno de los jóvenes -que declaró como testigo- autorizó a los agentes a extraer datos de su móvil.

Por ejemplo, en un mensaje de noviembre de 2021, José cuenta que prepara un trío con una mujer que "está bien" y que aunque le "fallan los dientes" es "follable" y "jovencita". "Le haremos doble penetración. Mola", contesta David, según el informe de los Mossos que incluye el sumario del juzgado.

Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad, nos vamos todos a la cárcel"

O este otro de David a Robert en octubre y que recoge El Periódico: "Ahora sí puedes decir eso de… Chicas con sobrepeso solitarias y muy borrachas de la noche de Arena. El cazador Robert, alias 'El come-bocas salsero', ha vuelto!!! A por vuestras bocas. Chananana".

"Nada de violación, ¿no?"

Además de las bravuconadas de machos Alfa, en los wassaps de los cinco amigos, en un momento dado también se adivina el temor a las consecuencias. "Como alguna la líe y se ponga nerviosa y no diga la verdad, nos vamos todos a la cárcel", dice uno de los jóvenes.

Te pueden buscar la ruina por un polvo. ¿No dice nada de violación ni nada, no? Violación sería pillar a una tía, atarla... Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente"

O este otro del 25 de noviembre de 2021: "Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada, no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle, pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente".

"Actos de depredación sexual"

La jueza de Gavà acordó el pasado 21 de diciembre el ingreso en prisión sin fianza de los cinco detenidos. Considera que actuaron como un "grupo organizado" para someter a jóvenes a "actos de depredación sexual". Tras los testimonios y las pruebas, la magistrada entiende que cuando la víctima estaba borracha e "indefensa", uno de los cinco la llevaba a una habitación donde el resto irrumpía para violarla, en ocasiones por turnos.

Este miércoles, una de las chicas ratificó ante la juez que sufrió una violación grupal. Las defensas solicitaron esta segunda declaración porque en la primera no estuvieron presentes. También han solicitado que las otras dos víctimas, así como los cinco acusados, vuelvan a declarar ante la jueza Boix.

La jueza considera que actuaron como un "grupo organizado" para someter a jóvenes a "actos de depredación sexual"

Cuenta Efe que la abogada de uno de los acusados, Beatriz Uriarte, explicó el momento de las diligencias. "La chica ha venido a narrar cómo han ocurrido los hechos para ella, y ahora lo que hay que hacer es esperar que se practiquen el resto de diligencias, siendo muy respetuoso para ver si realmente han ocurrido o no han ocurrido esos hechos que ella narra", dijo.

Una víctima exculpa a uno de los cinco

Lo que ha contado esta joven de 22 años a la magistrada es que fue violada por cuatro hombres -excluye a uno de los detenidos- durante horas. Cuenta Voz Pópuli que la chica confesó que tuvo tres encuentros con los detenidos. El primero fue con Alejandro y Orlando en un hostal de Sans. Fue sexo consentido. Tiempo después pasó lo mismo en el piso de Casteldefells con Orlando -de nuevo- y José.

Hubo un tercer encuentro y fue en el piso. Tuvo relaciones consentidas con Orlando y Alejandro. El problema, ha contado, fue cuando éste último invitó al resto a unirse. Señala a cuatro de los jóvenes porque José se fue en ese momento para no verse involucrado, según la chica. La violación duró horas y en el transcurso llegaron a meterla una botella de cerveza. Sin embargo, y pese a aquello, la mujer estuvo dos meses viéndose con Orlando y teniendo sexo con él.

La violación duró horas... Pese a aquello, la mujer estuvo dos meses viéndose con Orlando y teniendo sexo con él

La primera denuncia contra los cinco jóvenes se hizo el 9 de noviembre de 2021. Cuenta Borja Méndez que los agentes preguntaron a la primera víctima por qué decidió dejar pasar unos meses hasta denunciar. "Me ha generado la sensación de culpabilidad y recordar autolesiones de pequeña y castigarme porque ha sido mi culpa", explicó ella.

Detalla El Periódico que al saber los amigos que una chica les había denunciado se desencadenó el pánico. Hubo acusaciones mutuas y algunos de los usuarios salieron del grupo de Whatsapp.

Lo último: los cinco integrantes de la manada de Castelldefels quieren organizar un torneo de pádel en el centro penitenciario de Brians 1, donde están presos desde el pasado 22 de diciembre, informa La Vanguardia.