"Todos los hombres son machistas", "el mito de la virginidad" o "el contrato para  follar", las perlas en el foro feminista de 'Pam' Rodríguez

Además de frivolizar y hacer chistes sobre la rebaja de penas y excarcelación de agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', protagonizó otras polémicas intervenciones junto al resto de ponentes en el foro 'Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?', organizado por Podemos.

Acusar a todos los hombres de machistas, referencias a la Virgen María o afirmar que el matrimonio "institucionaliza la violación" son algunos de los argumentos que se escucharon en esa mesa redonda en la que, además de la número 2 de Irene Montero, participaron dos asesoras del Ministerio de Igualdad, Belén Diego y Marilyn dos Santos; y dos expertas en violencia sexual, María Naredo y Bárbara Tardón.

Jueces y sentencias "abierta y dolorosamente machistas"

"Aunque nos estén violando, asesinando... hay quien nos pide moderación, bajad el tono, buenas formas, que nadie se enfade, no digamos que hay jueces y sentencias abierta y dolorosamente machistas", defiende Pam, diminutivo con el que se conoce a Ángela Rodríguez. "El Consejo General del Poder Judicial igual tiene algún sesgo machista, digo yo", comenta en otra intervención.

La derecha "sostiene la violencia contra las mujeres"

"Existe una sola ideología que sostiene la violencia contra las mujeres, negando la existencia misma de esta violencia, normalizándola, minimizando sus consecuencias (...) y esa ideología es la de derechas", afirma Pam.

"Me he enrollado con unos machirulos asquerosos..."

"Yo me he enrollado con unos machirulos asquerosos que seguro han ejercido violencia", comenta en tono de broma la historiadora Bárbara Tardón, provocando la risa del resto de ponentes. "Tú y todas Bárbara" o "algunas más que otras", responden el resto de ponentes. "Pues yo tengo un historial que no os lo imagináis", subraya Tardón.

"Todos los hombres, 'per se', son machistas"

"Yo tengo claro que cualquier hombre puede ser un machista. Con todo el respeto a los hombres, creo que todos los hombres sois machistas, es una realidad constatable. Hay muchas mujeres machistas, pero todos los hombres, per se, son machistas", sentencia Tardón. "Desde que nacen ya están socializados en unos privilegios, en un poder... todo el camino lo tienen mucho más fácil", añade.

"No son extraterrestres que violan y se van corriendo a otro planeta, son productos sanos de esta sociedad patriarcal, machista", apostilla la ponente María Naredo.

"El maldito mito absurdo de perder la virginidad"

"Cómo va a ser libre la primera relación sexual con el maldito mito absurdo de perder la virginidad. Es loquísimo que en el año 2023 siga habiendo gente que habla de que tu primera relación sexual es perder la virginidad. O sea, que lo estamos vinculando a la existencia de la Virgen María", comenta Pam. "De la de los hombres no se habla nunca, por cierto. No se convierten en San José", bromea entre risas.

"Escalofriante es que la Virgen María dé a luz un niño, no sé si me entendéis", continúa Tardón. "Lo perverso del patriarcado y la sexualidad es que el referente sea una mujer que tiene un hijo y es virgen", añade. "La mujer perfecta es la madre que no folla", interviene Pam. "Sí, ese es el referente en el que se educan generaciones", concluye Tardón.

El matrimonio "institucionaliza la violación"

La historiadora Tardón sostiene que "el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación y el silencio en torno a la violación". "La violencia más oculta y más normalizada en las parejas es la violencia sexual", comparte Naredo. "Le ley de libertad sexual ha dado donde más duele porque donde más duele es que ahora les tengamos que explicar a los hombres cómo van a tener relaciones sexuales a partir de ahora", añade Pam.

Masturbación infantil

"No quieren que enseñemos a los niños que existe la posibilidad de limitar cuál es el tipo de trato sexual que quieres con tu cuerpo, no vaya a ser que reconozcamos que los niños y las niñas de pequeños también se masturban, es que lo hemos hecho todos", comenta la secretaria de Estado.

"Pablo Motos es un machista, claro que sí"

"¿Cómo os atrevéis a decir que Pablo Motos es un machista porque les ha preguntado a las actrices si llevaban ropa interior? Pues sí, sí, es un machista, claro que sí", asegura Pam. "Validar ese discurso tiene que ver con el negacionismo", añade. "Un hecho que demuestra que las campañas de sensibilización funcionan es que Pablo Motos y un montón de Juanes Antonios se hayan revuelto en la silla al verlo", apunta Dos Santos.

Defienden la ley del 'solo sí es sí'

"Todo el mal del universo está concentrado en el Ministerio de Igualdad, pero sobre lo que más bulos ha habido es sobre la ley de libertad sexual", afirma Pam, que defiende la polémica ley del 'solo sí es sí'. "Es la percha de todos los golpes", coincide Naredo.

Entre bromas y chistes, las ponentes restan importancia a las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, una frivolización que ha desencadenado una ola de críticas. "De los creadores de 'se cambiarán de sexo todas las mañanas' llega los violadores a la calle", es una de las controvertidas frases de Pam, cuya dimisión han solicitado diversos líderes políticos.

"El contrato para follar"

"No descarto que haya algún señor que se crea que la ley lo que le pide es que hay que firmar un contrato para poder follar. Ahora bien, los diputados que dicen esto en el Congreso, ¿se lo creen?", pregunta Pam. "El contrato de follar es el santo sacramento, que no se nos olvide", señala Tardón. "El contrato de follar es que ridiculizan la idea de tener una conversación sobre la relación sexual que vas a tener a continuación", dice Pam.

"El señor que te espera y se toca la chorra"

"Lo del acoso callejero, que es humillarte, que llegues asustada a casa medio temblando porque hay un tipo que se ha sacado tal... todo eso se ridiculiza con el piropo. ¡Es que hasta ni se va a poder decir un piropo! ¿Dónde queda la libertad?", afirma Naredo. "Quién no quiere salir a las 9 de la mañana de casa y que un obrero le diga 'guapa, te metía de todo menos miedo', por favor...", señala Belén Diego.

"Pero ojo, que eso tampoco es el acoso callejero al que nos referimos. Nos referimos al señor que te espera en la puerta de tu casa y se toca la chorra cuando tú pasas. Eso es el acoso, no que te digan guapa", dice Pam. "Pero no es agradable para nadie", matiza Diego. "Pues a mí me parece bien que me llamen guapa", afirma Pam.

"No vamos a meter a la mitad de la población en la cárcel"

Ninguna de las ponentes se muestra a favor de aplicar la cadena perpetua a agresores sexuales. "Hemos tenido santas inquisiciones, fascismos torturadores... y eso nunca ha resuelto la violencia machista contra las mujeres. ¿Desde cuándo el punitivismo es la alternativa a la erradicación de todas las violencias contras las mujeres? Que nos pongan algún ejemplo en toda la historia de la humanidad y no lo vamos a encontrar. Es superfacilón lo de la cadena perpetua y me eximo del problema. En realidad es individualizar el problema y no hablar de las raíces, de la transformación social que realmente necesita un país", afirma Tardón.

"Es la medida más barata y la que más te compra la gente. En los países modernos la cadena perpetua debería de ser abolida. Además, es inútil porque hablamos de un problema social, de una sociedad que ha normalizado la violencia, que el machismo forma parte de lo cotidiano. Son violencias cotidianas, normalizadas, no vamos a meter a la mitad de la población en la cárcel", coincide Naredo.

"Refuerza la imagen de que el maltratador es una extraterrestre, es un monstruo, una persona que no es ni tu hermano, ni tu padre, ni tu amigo... tú no conoces a ninguno de estos. Son monstruos que lo hacen porque son alcohólicos o porque han tenido una infancia muy difícil... son casos tan excepcionales... porque ella seguramente era una tía que era muy difícil... entonces, hablar de cadena perpetua es decir que como son cuatro, entonces los metemos en la cárcel y se acabó el problema. Por eso les interesa tanto defender este discurso", afirma Marilyn dos Santos.

"Todos sois potenciales agresores"

"La violencia machista no es una lacra, es una violencia estructural que afecta a todas las mujeres en todas las edades y en todas las circunstancias. Lo único que tienen en común es que son mujeres asesinadas por hombres. Amigo, date cuenta de que todos sois potenciales agresores. Uno no se levanta un día y le da una bofetada a su mujer, un día le grita y otro le dice que no se vista de x manera. Esto no cae como una lluvia del cielo y te vuelves un agresor machista, sino que posiblemente ya lo eres o lo serás como no te empieces a dar cuenta", conluye Dos Santos en su último mensaje.