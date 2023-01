Maluma, Sabina, Julio Iglesias, Taylor Swift, Adele...: cantantes que, como Shakira, dedicaron canciones a sus exparejas

La canción de Shakira plagada de indirectas muy directas a Gerard Piqué se ha convertido en el tema de conversación estrella de las últimas horas. Además, ha abierto un debate principalmente en las redes sociales en el que se cuestiona que los cantantes saquen temas dedicados exclusivamente a sus ex.

Aunque ahora la artista colombiana está siendo criticada por una parte de la sociedad por este motivo, lo cierto es que anteriormente muchos cantantes ya cargaron contra sus relaciones sentimentales anteriores a través de sus voces.

Su paisano Maluma, que se ha visto envuelto en muchas polémicas a lo largo de su trayectoria musical, decidió que una canción era la mejor manera de reprochar una infidelidad a su expareja, la modelo Natalia Barulich. Se trata de Hawái, uno de sus temas más conocidos, y lo llamó así porque supuestamente ella se enrolló con Neymar Jr. cuando se encontraba de vacaciones en el archipiélago estadounidense.

La querida Taylor Swift inició una pequeña guerra con su exparjea, el también artista Calvin Harris, a través de las canciones. La de Pensilvania lanzó Look What You Made Me Do en la que, entre otras cosas, critica las mentiras de él. Sin embargo, después recibió respuesta con Olé, el tema que Harris sacó para malmeter de ella por haberle dejado por Tom Hiddleston.

Sin embargo, Taylor también ha dedicado temas a muchos otros que ocuparon su corazón en el pasado: Dear John a John Mayer, Back to December a Taylor Lautner, Better Than Revenge a Joe Jonas o All Too Well al actor Jake Gyllenhaal.

La británica Adele alivió sus sentimientos tras una ruptura escribiendo una de sus míticas canciones. Se dice que la cantautora plasmó en un papel Rolling in the Deep tan solo tres horas después de cortar con su expareja. A pesar de que ella quería hacer una balada, su productor le aconsejó otro ritmo.

Uno de los nombres más mencionados en este debate está siendo Justin Timberlake. El estadounidense lanzó Cry Me a River, uno de sus temas más populares, cuando rompió su relación de tres años con Britney Spears. Para sobrellevar mejor el supuesto engaño de la artista, él decidió desahogarse a través de la música.

Pero si nos centramos en la industria española, también hay muchos artistas que han dedicado canciones a sus ex y que, por supuesto, se han convertido en míticas. Uno de ellos es Joaquín Sabina con su Princesa, tal y como contó él.

"Princesa era una chica de Logroño. En realidad, una belleza pintada por Botticelli. Muy hippiosa, extraordinariamente joven y extraordinariamente hermosa. A la que conocía y con la que me acostaba cuando iba a Logroño, y con la que alguna vez me fui a un pueblecito perdido a pasar un fin de semana. Luego se vino a Madrid y fue cayendo en picado. Eso la llevó a la heroína y en ese momento hice la canción", confesó en una ocasión el artista.

Otro de los asiduos a lanzar canciones a sus exparejas es Julio Iglesias. El madrileño, en 1980, mandó muchas pullas a Isabel Preysler, la madre de sus tres primeros hijos, a través de Hey!, uno de sus grandes éxitos. "No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí?", decía en el tema.

Karol G también hizo lo propio, en concreto, en el disco Sauce Boyz 2, de Eladio Carrión. En el tema No te deseo mal, la reguetonera de Medellín se desahogó cantándole a un ex, que muchos apuntan a que podría tratarse de Anuel AA. "No te deseo el mal, pero espero que te enamores y también te la quite Neymar", dice la letra. Pero también podría haber dedicado alguna que otra pulla al artista en otra canción, La Bichota.

Y, sin duda, quien no podía faltar en esta lista es Rocío Jurado. Una de las canciones más cantadas y queridas de 'La Más Grande' es Ese hombre, que dedicó a un desamor. "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón", pronuncia desahogándose a gusto la artista.