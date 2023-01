Sidemen, MrBeast o Shakira protagonizan los éxitos de YouTube de 2022 que marcarán las tendencias de marketing de este año

¿Qué elementos definirán las tendencias de consumo en 2023?¿Cómo van a evolucionar las preferencias de los usuarios de las plataformas de vídeo? Los profesionales del marketing llevan tiempo tratando de responder a estas preguntas para dar con la fórmula del éxito en YouTube y lograr mejores resultados publicitarios. En la web de insights de Google se han propuesto aportar ideas para alumbrar el camino y han analizado el contenido publicado en esta plataforma por los creadores más exitosos de 2022 con un objetivo: encontrar las claves que marcarán el próximo año y no han dado con una, sino con tres fórmulas de éxito que nos han desvelado en este artículo de la web Think with Google.

El objetivo de todas las marcas es conseguir una relación más estrecha y duradera con sus clientes y, para lograrlo, es necesario que conozcan qué es lo que motiva a su audiencia. Creadores como los youtubers británicos Sidemen o el estadounidense MrBeast han demostrado que son capaces de compartir momentos que atraen la atención de sus comunidades virtuales logrando, por ejemplo, recaudar más de un millón de dólares durante un partido benéfico. Así que, ahí va la primera tendencia de YouTube que debes apuntar: incentiva la participación de grupos online con intereses concretos y genera momentos únicos con gran impacto en tu marca. Y, si quieres seguir mejorando, toma nota de cómo Shakira consiguió llamar la atención de sus seguidores con su single Te felicito a través de vídeos cortos que les animaron a ver el montaje completo en YouTube. Así que no pierdas de vista los Shorts porque va a marcar el marketing en vídeo este 2023. Si quieres saber más, y conocer otros casos de éxito, sigue leyendo este interesante artículo que encontrarás en la web Think with Google.

