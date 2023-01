La parodia de 'Polònia' de la canción de Shakira contra Piqué: "Te voy a hacer vudú"

La última canción de Shakira, su colaboración con el productor argentino Bizarrap y llamada BZRP Music Sessions #53 ha sido la comidilla desde que este jueves la cantante colombiana la publicara.

Como resultado, millones de reproducciones en todas las plataformas, infinidad de comentarios en redes sociales, famosos comentando el asunto, noticias en medios de comunicación, colaboradores de la tele hablando del asunto... La canción de Shakira y Bizarrap ya es el mejor estreno latino de la historia de YouTube, con 33 millones de reproducciones en menos de 24h.

Y como no podía ser de otra manera, parodias y memes que trataban de ponerle algo de humor a la letra de la canción, que pretendía "mortificar" a la expareja de Shakira, el futbolista Gerard Piqué, así como a su actual novia, Clara Chía.

Una de las versiones más celebradas ha sido la que ha hecho el programa de humor de TV3 Polònia. En el videoclip publicado por el formato puede verse a la actriz Eva Ortega caracterizada de Shakira, con toda la estética del ya archifamoso videoclip de la colombiana.

"Tenemos, EN EXCLUSIVA, las estrofas descartadas de la canción de Shakira", era la premisa del gag paródico, en el que la falsa Shakira canta cosas como "Oye, Geri, voy de buenas. Creo que alguien, te pincho las ruedas". Hay también versos como "una loba como yo hace buena a Tebas, una loba como yo usa un muñeco de vudú. Te voy a hacer vudú", haciéndolo coincidir con la melodía de la canción original.

"Hay que estar en contacto, me acercaré y con tu carita haré kung-fú", canta la actriz en otra estrofa, que sigue "del amor al odio hay un paso, pronto en Crims [un programa de la TV3 sobre crímenes reales] verás nuestro caso".

Tenim, EN EXCLUSIVA, les estrofes descartades de la cançó de Shakira. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/4Cn92477ri — Polònia (@poloniatv3) January 12, 2023

"No sé ni qué es lo que te pasó que has cambiado a todo un Cinco Jotas por las Ruffles Jamón Jamón", canta la parodia sobre el famoso Twingo y el Casio. "Yo soy Gila, ella es José Mota", sigue comparándose, para luego entrar en la parte donde Shakira ataca a la actual pareja de Piqué: "Tiene nombre de persona fina. Si como chía me entran cagarrinas".

La parodia de Pòlonia se hizo viral, con más de 770.000 reproducciones sólo en Twitter, donde al cierre de este artículo tenía más de 2.100 retuits y más de 10.000 'me gusta'.