Esta estrategia de medición en tres pasos te ayudará a optimizar tus campañas de vídeo

La incertidumbre económica puede hacer que hasta el anunciante más seguro se tambalee. Concentrarse únicamente en obtener resultados inmediatos de una campaña en vídeo es tentador, pero los expertos de marketing apuestan por combinar los objetivos a corto y largo plazo para mejorar de forma global el embudo de conversión, la ruta que siguen los usuarios desde que entran a una web hasta que se consigue una venta. A la hora de aplicar una estrategia puedes hacerlo en cualquier parte del embudo, pero necesitarás tener herramientas de medición adecuadas para optimizar los objetivos en la parte superior y en la inferior. En este artículo de la web Think with Google, los expertos de la compañía muestran cómo puedes combinar métodos de eficacia probada y nuevas alternativas para medir los resultados de tu publicidad en YouTube mediante un marco de medidas que dividen en tres partes.

Rodrigo Carone, director de métricas y soluciones de vídeo de Google, explica en la web de insights de la compañía, en qué consiste la atribución, la primera de estas estrategias. Una práctica que, según él, debería ser habitual en las empresas para alcanzar buenos resultados a corto plazo. La atribución permite cuantificar el valor de las conversiones de los anuncios que se muestran a lo largo de todo el recorrido de compra. Sin embargo, depender exclusivamente de este sistema puede hacerte pasar por alto variables como el origen de la demanda de los consumidores. Por eso, añade otras dos acciones complementarias para conseguir tus objetivos, también, a largo plazo. Si quieres conocer cuáles son, no te pierdas este artículo publicado en la web Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.