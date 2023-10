Los productos de limpieza pueden presumir de ser los más buscados en jornadas de descuentos como la Fiesta de Ofertas Prime que Amazon celebra los días 10 y 11 de octubre. Aunque en esta campaña de descuentos podemos encontrar grandes chollos tecnológicos, como el ahorro de hasta 400 euros en un ordenador portátil, los artículos para el hogar siguen triunfando. No sabemos si por su precio más económico o por la practicidad de los productos, pero siempre están en el top ventas.

No es de extrañar cuando, como en otras ocasiones, nos encontramos con una oferta irresistible: el pack de 110 pastillas de lavavajillas Finish Power All In 1 tiene ahora un precio de 17,49 euros para los miembros Prime que aprovechen este evento para adquirir algunas de sus necesidades. El precio habitual de este producto supera los 24 euros, por lo que supone un ahorro considerable para olvidarnos de comprar en las próximas semanas.

El 'pack' de Finish. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pastillas de lavavajillas All in One Descripción: Pastillas de lavavajillas todo en uno con poder antigrasa y eficaz hasta en las manchas más difíciles. Limpieza potente a la primera. Marca: Finish Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.49 Imagen:

Estas pods han sido diseñadas para que sus propiedades se liberen incluso en las aguas más duras, para que todas las vajillas queden impecables. Lo consigue con su triple acción: la del power gel, que elimina los residuos más difíciles; la powerball, para los restos más incrustados; y la de las microesferas limpiadoras que levantan los alimentos pegados. Todo ello en un solo ciclo de lavado, también en el modo eco que emplean aguas más frías y un menor tiempo de lavado, lo que sin duda nos ayuda a ahorrar energía y, por tanto, a reducir la factura de la luz, puesto que el lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más consume.

Con la oferta destacada de Amazon, cada ciclo de lavado en el lavavajillas tiene un coste de 0,16 céntimos. Esta es una de las razones que lleva a muchos usuarios a apostar por este pack que ha conquistado a más de 12.000 personas. Entre los comentarios destacados se repite la buena relación calidad precio de estas pods y su capacidad para dejar la vajilla impoluta.

Así puedes aprovechar la Fiesta de Ofertas Prime

Para poder disfrutar de descuentos como el que encontramos en las pastillas de lavavajillas, hay que pertenecer a Prime, el club premium de Amazon que ofrece ventajas a sus usuarios a diario. Entre las ventajas de este club encontramos los envíos gratuitos en casi todos los productos o el acceso a servicios como Prime Video. Además, si todavía no has probado las bondades de esta opción, Amazon te ofrece 30 días de prueba gratis en su servicio Prime, pudiendo no continuar en el club una vez finalizado este periodo. Por ello, la Fiesta de Ofertas Prime puede ser un buen momento para aprovechar el mes de prueba gratuito.

